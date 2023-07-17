В Кремле отреагировали на взрывы на Крымском мосту: Путин дал поручения, Медведев закатил истерику

В Кремле устроили истерику из-за взрывов на Крымском мосту, обвинив в атаке "киевский режим". Там заявили, что президент РФ Владимир Путин уже принял соответствующие доклады и вечером проведет совещание. А заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев разразился новыми угрозами.

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В частности, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил российским СМИ, что глава Кремля дал поручения по "организации движения транспорта на Крымском направлении" и начале ремонтно-восстановительных работ. По его словам, в Крым вылетает Марат Хуснуллин – зам премьера РФ по вопросам строительства и ЖКХ.

"Мы знаем, кто за этим стоит, отдаем отчет в коварности киевского режима", – выдал спикер Кремля.

По словам Пескова, Путин около 19:00 по Киеву проведет совещание по видеосвязи относительно ситуации с Крымским мостом, а Хуснуллин доложит с места.

Кроме того, он заявил, что "зерновая сделка" фактически остановлена, но РФ якобы незамедлительно вернется к ней, как только "касающиеся ее договоренности" будут выполнены. В то же время Песков отверг, что взрыв на Крымском мосту способен ли повлиять на "зерновую сделку".

В свою очередь бывший президент страны-агрессора Медведев закатил истерику из-за атаки на Крымский мост. В своем Telegram-канале он написал, что "с террористами" невозможно бороться "международными санкциями, запугиванием или увещеваниями".

"Надо взрывать их собственные дома и дома их родственников. Искать и ликвидировать их подельников, отказываясь от пресной идеи судебного процесса над ними. Но главное – уничтожать высшее руководство террористических формирований, в каких щелях бы эти насекомые ни прятались. Это трудно, но возможно", – пригрозил он, умолчав о том, что именно РФ ведет преступную войну против Украины, ежедневно убивая мирных граждан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 17 июля на Крымском мосту прогремели взрывы, вследствие чего обрушилась часть дорожного полотна, образовав пропасть, погибли два человека. Движение по мосту было остановлено.

– По данным наших источников, атака на Крымский мост была спецоперацией СБУ и ВМС ВСУ – объект атаковали надводными дронами.

– После новых взрывов на Керченском мосту сеть подорвали мемы и фотожабы. Украинцы выдвигают собственные "версии" произошедшего.

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