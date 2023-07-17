'Это уже за красной линией или нет?' Россияне в истерике из-за 'бавовны' на Крымском мосту: ровно год назад Медведев обещал 'судный день'

Жители страны-террориста России устроили очередную истерику в сети. В этот раз причиной недовольства россиян стали взрывы на незаконном Крымском мосту.

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Граждане РФ вновь заговорили о так называемых "красных линиях" и обвинили Кремль в попытке скрыть реальные причины и последствия взрывов. Истерику россияне устроили в пропагандистском Telergam-канале.

Россияне возмутились, что оккупационная администрация Крыма пытается скрыть масштабы разрушений и называет ситуацию "чрезвычайным происшествием". Также в РФ выдали, что взрывы на Крымском мосту – это "унижение всего русского народа" и "неуважение к лидеру страны".

В приступе истерики граждане РФ заявили, что Кремль должен атаковать "центры принятия решений" в Украине в ответ на взрывы на Крымском мосту.

Примечательно, что ровно год назад одиозный российский политик Дмитрий Медведев заявил, что в случае нападения на Крым Украину ждет "судный день".

"В случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. Очень быстрый и тяжелый. Укрыться будет очень сложно", – сказал Медведев на встрече с ветеранами 17 июля 2022.

Напомним, утром 17 июля гауляйтер временно оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов заявил о "ЧП" на Крымском мосту, из-за которого движение по нему было остановлено. Оказалось, что там после ночных взрывов образовалось несколько больших провалов дорожного полотна и есть жертвы.

Ранее очевидцы разрушения Крымского моста рассказали, что слышали два взрыва около трех часов ночи. Первый взрыв раздался в 3:04, а второй прогремел в 3:20. В результате происшествия одна плита моста съехала вниз.

Как сообщал OBOZREVATEL, партизаны "Атеш" рассказали, что российские оккупанты в Крыму находятся в ожидании контрнаступления ВСУ. Поэтому они пытаются спасти Крымский мост от ракет Storm Shadow с помощью угловых отражателей.

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