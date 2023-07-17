"Ответ России будет": Путин выступил с заявлением из-за взрывов на Крымском мосту и выдал порцию лжи. Видео
Президент РФ Владимир Путин вечером в понедельник, 17 июля, провел совещание по ситуации на Крымском мосту. Российский диктатор выступил с заявлением, которое транслировали российские СМИ.
В своем выступлении Путин пригрозил ответом на атаку на Крымский мост и заявил, что российское минобороны уже готовит "соответствующее предложение".
Российский диктатор назвал взрыв "очередным террористическим актом киевского режима" и "бессмысленным преступлением" с военной точки зрения. При этом он выдал очередную порцию лжи, заявив, что мост якобы не используется для военных перевозок.
"Ответ со стороны России, конечно, будет. Министерство обороны готовит соответствующие предложения", – заявил Путин.
Также во время заседания Путин потребовал от своих подчиненных "конкретных предложений" по повышению безопасности Крымского моста.
"Учитывая, что это уже второй теракт на Крымском мосту, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта", – заявил диктатор.
В то же время вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил Путину, что опоры Крымского моста не пострадали в результате взрыва. При этом один пролет автодорожной части моста в сторону Керчи полностью разрушен и не подлежит восстановлению, поэтому его придется демонтировать, отметил Хуснуллин.
Во время совещания Путин сыграл роль "доброго царя" и попросил оказать всю помощь пострадавшей во время теракта девочке и ее родственникам и взять этот вопрос на контроль. Также он изобразил заботу о людях, которые из-за перекрытий на Крымском мосту "оказались в затруднительном положении".
Он заявил, что не сомневается, что все обстоятельства ЧП на Крымском мосту будут установлены.
"Нужно всесторонне оценить ущерб от теракта на Крымском мосту и максимально оперативно восстановить все", – отметил российский диктатор.
Напомним, утром 17 июля во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. После них упал один из пролетов на Крымском мосту. Оккупанты остановили автомобильное и железнодорожное движение, не работала также паромная переправа. Захватчики посоветовали россиянам ехать на полуостров из-за оккупированных территорий на материковой части Украины.
По данным источников OBOZREVATEL в спецслужбе, атака на Крымский мост – спецоперация СБУ и ВМС. Мост атаковали с помощью надводных дронов.
Тем временем в СБУ официально прокомментировали взрывы на Крымском мосту. Там заявили, что этот объект является для Украины законной военной целью, ведь с его помощью оккупанты осуществляют поставки своих подразделений на оккупированных территориях нашего государства и опрокидывают технику и войска. Кроме того, в СБУ пообещали раскрыть подробности организации "хлопка" после победы.
Зато россияне в истерике из-за "хлопка" на Крымском мосту. Рядовые жители РФ требуют "жесткого ответа" и разрушительных ударов по Украине.
Не отставали от "глубинного народа" и русские топ-пропагандисты. Так, Маргарита Симоньян размечталась об ударе по Тауэрскому мосту, а ее коллега Ольга Скабеева вспомнила обещание Дмитрия Медведева об "армагеддоне" после атак на оккупированный украинский полуостров.
Все, что известно об атаке на Крымский мост на этот час, OBOZREVATEL собрал здесь.
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