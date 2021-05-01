Новости Украины: полиции пообещали закон об электрошокерах, а граждан перевели на новые тарифы на газ

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Общество
1 минута
379
Новости Украины

Накануне стало известно, что наблюдательный совет "Нафтогаза" Украины решил досрочно уйти в отставку с 14 мая в полном составе. Сотрудники провели встречу с новым руководителем и членами правления и "выразили обеспокоенность относительно возможности выполнять свои полномочия далее".

В то же время украинцев с 1 мая перевели на годовые тарифы на газ. Теперь вместо 6,99 грн за куб стоимость доходит до 13,5 грн, в зависимости от поставщика. OBOZREVATEL подготовил подборку и других последних важных новостей:

  • Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде обязательно будет принят законопроект о расширении права полиции применять электрошокеры. Хотя и отметил, что документ нуждается в доработке.

  • Из-за отмены ПСО для теплокоммунэнерго поставщики горячей воды и отопления могут остаться без газа. В результате по всей стране могут отключить горячую воду. Подробнее об этом читайте в материале.

Украинановости Украиныобзор СМИ