Новости Украины: полиции пообещали закон об электрошокерах, а граждан перевели на новые тарифы на газ

Накануне стало известно, что наблюдательный совет "Нафтогаза" Украины решил досрочно уйти в отставку с 14 мая в полном составе. Сотрудники провели встречу с новым руководителем и членами правления и "выразили обеспокоенность относительно возможности выполнять свои полномочия далее".

В то же время украинцев с 1 мая перевели на годовые тарифы на газ. Теперь вместо 6,99 грн за куб стоимость доходит до 13,5 грн, в зависимости от поставщика. OBOZREVATEL подготовил подборку и других последних важных новостей: