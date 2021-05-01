Новости Украины: полиции пообещали закон об электрошокерах, а граждан перевели на новые тарифы на газ
Накануне стало известно, что наблюдательный совет "Нафтогаза" Украины решил досрочно уйти в отставку с 14 мая в полном составе. Сотрудники провели встречу с новым руководителем и членами правления и "выразили обеспокоенность относительно возможности выполнять свои полномочия далее".
В то же время украинцев с 1 мая перевели на годовые тарифы на газ. Теперь вместо 6,99 грн за куб стоимость доходит до 13,5 грн, в зависимости от поставщика. OBOZREVATEL подготовил подборку и других последних важных новостей:
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Из-за отмены ПСО для теплокоммунэнерго поставщики горячей воды и отопления могут остаться без газа. В результате по всей стране могут отключить горячую воду. Подробнее об этом читайте в материале.
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"Укрзалізниця" предупредила, что на период майских праздников и Пасхи Национальная полиция совместно с военизированной охраной будут проводить "карантинные рейды" на рейсах УЗ. А именно будут проверять то, как пассажиры носят маски.
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