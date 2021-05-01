Всех украинцев перевели на годовые тарифы на газ с 1 мая: сколько теперь заплатим

Украинцев с 1 мая перевели на годовые тарифы на газ. Вместо 6,99 грн за куб стоимость доходит до 13,5 грн, зависимо от поставщика.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Цену 7,88 грн за кубометр предложило ООО "Евода трейд", КП "Луцкводоканал", 7,89 грн – ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн – газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

По 7,98 грн за кубометр газ будут продавать ООО "Волыньэлектросбыт" и ООО "Закарпатье Энергосбыт". Ряд региональных газсбытов обнародовали единую цену 7,99 грн за кубометр. Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр. Лишь несколько компаний установили ценники более 13,5 грн за кубометр.

Соответствующие цены указаны без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку.

"Нафтогаз":

в апреле: 67,2 грн;

годовой тариф: 78 грн.

"Черновицкая областная энергоснабжающая компания":

в апреле: 81,3 грн;

годовой тариф: 128,2 грн.

Газсбыты:

в апреле: 68,5 грн;

годовой тариф: 78,3 грн.

"Нафтогаз":

в апреле: 2058 грн;

годовой тариф: 2388 грн.

"Черновицкая областная энергоснабжающая компания":

в апреле: 2490 грн;

годовой тариф: 4050 грн.

Газсбыты:

в апреле: 2097 грн;

годовой тариф: 2397 грн.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.