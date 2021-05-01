'Укрзалізниця' устроит карантинные рейды в поездах на майские праздники

В Украине в период майских праздников и Пасхи Национальная полиция (НПУ) совместно с военизированной охраной будут проводить "рейды" на рейсах "Укрзалізниці". А именно проверять то, как пассажиры носят маски.

Об этом рассказал руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления компании Александр Шевченко в эфире канала "Дом" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По его словам, УЗ жестко будет следить за соблюдением карантинных правил. В частности, каждый поезд до и после рейсов будет проходить специальную обработку внутри и снаружи. От работников и пассажиров требуют носить маски и дезинфицировать руки как в поездах, так и на вокзале. Для этого в каждом вагоне установили санитайзеры.

Граждан, которые не будут соблюдать эти правила, могут "снять" с рейса. Хотя Шевченко отметил, что с "юридического аспекта" это сложный вопрос.

Ведь теоретически, по правилам перевозок, начальник поезда имеет такое право – высадить пассажира. Но применять физическую силу к человеку, если он отказывается это сделать, – взять за руку и вытащить на улицу, конечно, не может.

"Для этого он привлекает правоохранителей, которые и должны такого пассажира высадить. У нас налажено взаимодействие с полицией, есть кейсы, примеры, как это происходит. Проводники и начальники поездов прекрасно проинструктированы. Если человек адекватен, то, как правило, ситуация не доходит до этого пункта", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на период пасхальных и майских праздников "Укрзалізниця" запустит дополнительные рейсы в Черновцы, Одессы, Ужгорода, Волынь и Ривненщину.