Арахамия пообещал, что электрошокеры обязательно разрешат применять полиции

Законопроект о расширении права полиции применять электрошокеры будет обязательно принят в Верховной Раде Украины.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 30 апреля заявил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. При этом он отметил, что документ требует доработки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы за шокеры. Тем более, что их уже купили для полиции. Мы это обязательно сделаем, но нужно корректно доработать этот законопроект", – пояснил глава фракции.

Напомним, что 29 апреля нардепы не приняли за основу законопроект № 4375 об использовании электрошокеров сотрудниками полиции. "За" него проголосовали только 126 народных депутатов.

Документ предусматривает, что такое нелетальное оружие можно будет применять для задержания лиц, которые:

совершили административное или уголовное правонарушение и оказывают при этом физическое сопротивление полицейскому;

совершили тяжкое или особо тяжкое преступление и пытаются сбежать,

оказывают вооруженное сопротивление или пытаются сбежать из-под стражи,

вооружены и угрожают применением оружия и других предметов, угрожающих жизни или здоровью людей, в том числе полицейского.

Сейчас полицейским разрешено применение электрошокеров только в случае отражения нападения на полицейского или охраняемое лицо/объект или для отражения нападения животного.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ноябре 2020 года сотрудники Национальной полиции Украины испытали на себе действие электрошокеров Taser, которые хотят принять на вооружение.