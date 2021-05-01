В сети показали яркое фото украинок из Донецка, которому 117 лет

Историки обнародовали в сети архивное фото украинской семьи с Донбасса в уникальном национальном наряде.

Фотография появилась на странице сообщества History Ukraine в Twitter. По словам авторов сообщения, ей уже 117 лет.

"Мачеха с падчерицей. Юзовка (украинский Донецк), 1904 год", – сказано в подписи под колоритным фото.

В частности, девушка одета в вышитую белую рубашку с кружевами, юбку с запаской и черные черевички. Взрослая же женщина позирует на фотографии в белом платке с бахромой, вышиванке, обильно украшенной орнаментом "донбасская роза", ярких бусах, жупане, длинной юбке в геометрический орнамент и кожаных ботинках.

В комментариях украинцы с юмором напомнили, что Донецк всегда был украинским городом и жили в нем украинцы.

"Что-то не вижу кокошник", "А где же "рузге"?", "На Московии, где же им еще быть", – шутят пользователи сети.

Напомним, также в интернете показали советскую фотографию украинской свадьбы на Донбассе, датированную 1959 годом. Фото было сделано в Мариуполе. На нем позирует невеста, одетая в белое платье средней длины и в фату с венком, и жених в брюках и белой вышиванке с объемной яркой вышивкой на груди.

Как сообщал OBOZREVATEL, историкам удалось найти раритетное фото письма из города Енакиево, которому более 100 лет. На конверте поверх российских марок нанесли оттиск штампа с украинским тризубом.