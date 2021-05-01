В Украине могут отключить горячу воду по всей стране: в мае вступят в силу новые правила

В Украине из-за отмены ПСО для теплокоммунэнерго поставщики горячей воды и отопления могут остаться без газа. В результате по всей стране могут отключить горячую воду.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. До 20 мая "Нафтогаз" обязан продавать голубое топливо поставщикам тепла и горячей воды (ТКЭ) по установленному тарифу. Такое обязательство предусмотрено специальным документом – ПСО. И уже в этом месяце срок его действия истекает.

В результате все поставщики газа и отопления рискуют остаться без газа, а украинцы – без горячей воды, а осенью и без отопления, рассказал глава "Укртеплокоммунэнерго" Арсентий Блащук.

"После отмены ПСО предприятия должны закупать газ по предварительной оплате. А где деньги взять, если у нас потребитель платит после того, как уже использовал горячую воду и отопление. А что делать тепловикам? Как рассчитаться с долгами еще и купить газ. "Отопительного сезона может и не быть", – поясняет Блащук.

Как рассказал один из крупных участников рынка, на платформе оператора ГТС поставщики тепла и горячей воды уже значатся, как потребители без поставщика газа. Значит, голубое топливо им должны отключить."Проблема в том, что у них три ведра долгов и как они будут их реструктуризировать не понятно. Это же теперь рынок. Если они с "Нафтогазом" не договорятся, то НАК не будет обязан поставлять им газ. Раньше они были обязаны согласно ПСО. И то при учете определенного уровня расчетов. Теперь такого обязательства не будет", – рассказывает один из крупных участников рынка.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине с 1 апреля 2021-го поставщики газа могут устанавливать любые цены на голубое топливо без ограничения Кабмина. В результате несколько компаний приняли решение поднять тариф с 6,99 до 8,25-8,85 грн за куб.