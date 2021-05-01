Киев вышел из 'красной' зоны: что разрешено и как работает метро с 1 мая

В субботу, 1 мая, Киев вышел из "красной" зоны карантина из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Теперь столица будет находиться в "желтой" зоне, снят ряд ограничений.

Так, с 1 мая в Киеве снова разрешили работу:

предприятий торговли;

торгово-развлекательных центров;

рынков и ярмарок;

кафе и ресторанов;

спортивных залов и фитнес-центров;

кинотеатров, других заведений культуры;

Центров предоставления административных услуг по предварительной записи через электронные сервисы.

В городе отменены спецпропуска на общественный транспорт, он работает в обычном режиме с соблюдением карантинных мероприятий.

Отметим, что ограничение ослаблены и для метрополитена столицы. При этом на улицах Киева усилили контроль за тем, как жители и гости города выполняют правила карантина.

С 5 мая в Киеве будут восстановлены:

образовательный процесс в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), перед высшими, высшего образования

прием документов для зачисления детей в первые классы;

проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовки на производстве;

проведение аттестации соискателей высшего образования;

получения документов о профессиональном (профессионально-техническое), высшее образование;

участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;

предоставление социальных услуг;

работа по обслуживанию граждан в ЦОАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что расслабляться еще рано, потому что остается много рисков. В частности, речь идет о том, что вирусом стали заражаться больше молодых людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко заявил, что в Киеве учебный процесс в школах не будут продлевать на лето. Ученики пойдут на каникулы в конце мая.