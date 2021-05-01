Киев вышел из "красной" зоны: что разрешено и как работает метро с 1 мая
В субботу, 1 мая, Киев вышел из "красной" зоны карантина из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Теперь столица будет находиться в "желтой" зоне, снят ряд ограничений.
Так, с 1 мая в Киеве снова разрешили работу:
предприятий торговли;
торгово-развлекательных центров;
рынков и ярмарок;
кафе и ресторанов;
спортивных залов и фитнес-центров;
кинотеатров, других заведений культуры;
Центров предоставления административных услуг по предварительной записи через электронные сервисы.
В городе отменены спецпропуска на общественный транспорт, он работает в обычном режиме с соблюдением карантинных мероприятий.
Отметим, что ограничение ослаблены и для метрополитена столицы. При этом на улицах Киева усилили контроль за тем, как жители и гости города выполняют правила карантина.
С 5 мая в Киеве будут восстановлены:
образовательный процесс в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), перед высшими, высшего образования
прием документов для зачисления детей в первые классы;
проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовки на производстве;
проведение аттестации соискателей высшего образования;
получения документов о профессиональном (профессионально-техническое), высшее образование;
участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;
предоставление социальных услуг;
работа по обслуживанию граждан в ЦОАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что расслабляться еще рано, потому что остается много рисков. В частности, речь идет о том, что вирусом стали заражаться больше молодых людей.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко заявил, что в Киеве учебный процесс в школах не будут продлевать на лето. Ученики пойдут на каникулы в конце мая.