Киев вышел из "красной" зоны: что разрешено и как работает метро с 1 мая

София Закревская
София Закревская
Жизнь столицы
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Киев вышел из 'красной' зоны: что разрешено и как работает метро с 1 мая

В субботу, 1 мая, Киев вышел из "красной" зоны карантина из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Теперь столица будет находиться в "желтой" зоне, снят ряд ограничений.

Так, с 1 мая в Киеве снова разрешили работу:

  • предприятий торговли;

  • торгово-развлекательных центров;

  • рынков и ярмарок;

  • кафе и ресторанов;

  • спортивных залов и фитнес-центров;

  • кинотеатров, других заведений культуры;

  • Центров предоставления административных услуг по предварительной записи через электронные сервисы.

Работа общественного транспорта

В городе отменены спецпропуска на общественный транспорт, он работает в обычном режиме с соблюдением карантинных мероприятий.

Отметим, что ограничение ослаблены и для метрополитена столицы. При этом на улицах Киева усилили контроль за тем, как жители и гости города выполняют правила карантина.

С 5 мая в Киеве будут восстановлены:

  • образовательный процесс в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), перед высшими, высшего образования

  • прием документов для зачисления детей в первые классы;

  • проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовки на производстве;

  • проведение аттестации соискателей высшего образования;

  • получения документов о профессиональном (профессионально-техническое), высшее образование;

  • участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях;

  • предоставление социальных услуг;

  • работа по обслуживанию граждан в ЦОАУ, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева.

Киев вышел из локдауна.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко отметил, что расслабляться еще рано, потому что остается много рисков. В частности, речь идет о том, что вирусом стали заражаться больше молодых людей.

Адаптивный карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кличко заявил, что в Киеве учебный процесс в школах не будут продлевать на лето. Ученики пойдут на каникулы в конце мая.

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