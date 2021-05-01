В сети показали архивные брачные объявления: искали украинок, хвастались 'доллярами'. Фото

На просторах соцсообществ в сети на днях распространились фото вырезок из газет с брачными объявлениями примерно столетней давности. Украинцы оценили оригинальность, с которой американцы и земляки из диаспоры в США искали себе жен на родине.

"Имею 24 года, зарабатываю 1000 долляров", – говорилось в одном из текстов. Первым их на своей странице в Facebook опубликовал литературовед, директор Львовского национального литературно-мемориального музея Ивана Франко Богдан Тихолоз (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Весна... Что поделаешь, если так си хочет... Которая бы из девушек хотела отдаться, то пусть не забудет приложить фотографию. Но должна разобраться с лошадями, телятами и коровами! А деньги есть...", – пошутил он.

Судя по объявлениям, парни 22-24 лет с американской диаспоры в роли жен видели девушек значительно моложе себя – 15-18 лет, которые бы, желательно, знали английский и имели небольшое приданое.

Рассказывая же о себе, отмечали, какими землей и хозяйством обладают, сколько зарабатывают денег, в частности "долляров". Заинтересованных кандидаток женихи просили написать письмо на указанный адрес, а иногда даже добавить к нему свою фотографию.

Пост Тихолоза широко распространился в сети и наибольшего количества лайков и комментариев собрал на Facebook-странице украинского историка и журналиста Вахтанга Кипиани.

"Прекрасный пример дияспорного матримониального наива и расчета сто лет назад", – прокомментировал объявления он.

Украинцы же под этими постами шутили, мысленно конвертировали упомянутые одним из женихов $1000 (что на сегодня – чуть больше $15), подчеркивали, что тексты очень интересные. И единственное, что их настораживало, то это юный возраст кандидаток в жены – несовершеннолетний по нынешним меркам, хотя вполне привычный для тех времен.

Как сообщал OBOZREVATEL: