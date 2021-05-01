Киев вернулся в лидеры по коронавирусу в Украине
В Киеве за последние сутки количество заболеваний коронавирусом увеличилось на 671 случай и на утро 1 мая в целом достигло 196 169.
Столица попала в тройку регионов-лидеров по приросту больных, ее обогнали две области. Об этом свидетельствуют данные на портале СНБО.
Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали также в:
Днепропетровской области – 745 (в общем 121 900);
Харьковской области – 730 (136 759);
Донецкой области – 570 (80 164);
Черкасской области – 537 (75 026).
Коронавирусная болезнь унесла жизни еще 35 киевлян, а всего умерли 4626. Однако 457 инфицированных выздоровели, в общем вылечились уже 124 434 жителя столицы.
В Киевской области подтверждено 118 986 заражений (+433). От осложнений болезни умерли 2387 больных (+27), но 100 856 смогли ее победить(+1316).
В то же время еще 6911 жителей столицы и 3735 – области получили первую прививку против COVID-19.
Как сообщал OBOZREVATEL:
с 1 мая Киев, Киевская и Николаевская области переходят из "красной" зоны эпидемической опасности распространения COVID-19 в "желтую". В этих регионах, соответственно, ослабят карантинные ограничения.
О том, что теперь разрешено в столице и как в городе работает метро с 1 мая – читайте в материале.