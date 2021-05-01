Киев вернулся в лидеры по коронавирусу в Украине

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Жизнь столицы
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Коронавирус в Киеве сегодня

В Киеве за последние сутки количество заболеваний коронавирусом увеличилось на 671 случай и на утро 1 мая в целом достигло 196 169.

Столица попала в тройку регионов-лидеров по приросту больных, ее обогнали две области. Об этом свидетельствуют данные на портале СНБО.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали также в:

  • Днепропетровской области – 745 (в общем 121 900);

  • Харьковской области – 730 (136 759);

  • Донецкой области – 570 (80 164);

  • Черкасской области – 537 (75 026).

Коронавирусная болезнь унесла жизни еще 35 киевлян, а всего умерли 4626. Однако 457 инфицированных выздоровели, в общем вылечились уже 124 434 жителя столицы.

Регионы-лидеры по количеству новых случаев COVID-19 за прошедшие сутки

В Киевской области подтверждено 118 986 заражений (+433). От осложнений болезни умерли 2387 больных (+27), но 100 856 смогли ее победить(+1316).

В то же время еще 6911 жителей столицы и 3735 – области получили первую прививку против COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • с 1 мая Киев, Киевская и Николаевская области переходят из "красной" зоны эпидемической опасности распространения COVID-19 в "желтую". В этих регионах, соответственно, ослабят карантинные ограничения.

  • О том, что теперь разрешено в столице и как в городе работает метро с 1 мая – читайте в материале.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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