Киев вернулся в лидеры по коронавирусу в Украине

В Киеве за последние сутки количество заболеваний коронавирусом увеличилось на 671 случай и на утро 1 мая в целом достигло 196 169.

Столица попала в тройку регионов-лидеров по приросту больных, ее обогнали две области. Об этом свидетельствуют данные на портале СНБО.

Больше всего случаев COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировали также в:

Днепропетровской области – 745 (в общем 121 900);

Харьковской области – 730 (136 759);

Донецкой области – 570 (80 164);

Черкасской области – 537 (75 026).

Коронавирусная болезнь унесла жизни еще 35 киевлян, а всего умерли 4626. Однако 457 инфицированных выздоровели, в общем вылечились уже 124 434 жителя столицы.

В Киевской области подтверждено 118 986 заражений (+433). От осложнений болезни умерли 2387 больных (+27), но 100 856 смогли ее победить(+1316).

В то же время еще 6911 жителей столицы и 3735 – области получили первую прививку против COVID-19.

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