Новости Украины: корабли США "передумали" заходить в Черное море, а в Киеве продлили локдаун
Накануне в Черное море должен был зайти эсминец ВМС США USS Roosevelt (DDG-80) в рамках сдерживания агрессивных намерений России и в поддержку территориальной целостности Украины. Однако впоследствии стало известно, что Вашингтон отозвал заявку на проход военных кораблей.
Хотя президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель объединились в поддержке Украины на фоне военных маневров РФ. Они выступили с совместным заявлением по эскалации на Донбассе. OBOZREVATEL подготовил подборку и других важных новостей за 14 апреля:
В Харьковской области простились с погибшим на Донбассе 24-летним Андреем Тепериком – военнослужащим 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко. Его 10 апреля выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили российские наемники.
Украинские воины показали, как обезвреживают российские мины ПОМ-2 "Отек", которыми оккупанты обстреливают позиции наших армейцев и дома мирных жителей на Донбассе.
Выяснилось, что Украина готовит процедуру депортации трех бывших граждан, против которых Совет национальной безопасности и обороны ввел санкции за контрабанду.
Также в Украине усилили ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, в частности – ввели за это уголовную ответственность. Соответствующие законы подписал президент Владимир Зеленский.
За минувшие сутки в стране выявили 14 553 случая COVID-19, поэтому на утро 15 апреля Украина оказалась на пятом месте в Европе по распространению коронавируса.
В то же время из-за большого количества больных COVID-19 и нехватки койко-мест в больницах столичная власть продлила действие жесткого карантина в Киеве до 30 апреля.
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола пожизненно дисквалифицировал 26 украинских футболистов, выступавших за команды с "ЛНР" и "ДНР".
Счета украинцев в иностранных банках начали блокировать без предупреждения и объяснения причин. Проблемы у наших граждан возникают в ряде стран.