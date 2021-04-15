Счета украинцев блокируют за границей: что происходит

Счета украинцев в иностранных банках блокируют без предупреждения и объяснения причины. Проблемы возникают в целом ряде стран.

Об этом сообщает издание UBR. "Знакомая с видом на жительство и собственной виллой на Лазурном берегу, и ей закрыли счет и прислали чек на остаток на счету по почте. Там счет с пятью нулями. Говорят, идите в другой банк. Но ни один банк не согласился принять деньги. В итоге она открывает так называемый "счет А", типа почтовый, с которого сможет снимать по 500 евро в неделю. А знакомому с украинским паспортом отключили мобильный банкинг тоже", – рассказали собеседники.

Подобные проблемы со счетами украинских клиентов наблюдаются и в Болгарии. "Еще у одних знакомых компании в Болгарии открыть разрешили, а счет с учредителями украинцами открыть в банках не дают. Говорят, Украина неофициально в черном списке", – говорят собеседники.

Как рассказали эксперты, специализирующиеся на офшорных юрисдикциях, пока что речь не идет о массовых закрытиях счетов украинским гражданам. При этом они отмечают, что закрытие счетов может быть вызвано самыми разнообразными причинами

"При работе с иностранными банками необходимо четко придерживаться требований и оперативно реагировать на запросы менеджера. Банк также вправе заблокировать счет без пояснения причин. Но это не значит, что открыть счет в других банках, странах невозможно. Счет для нерезидента можно открыть во многих юрисдикциях даже без личного визита", – заметила специалист по маркетингу компании Offshore Pro Group Анна Юдина.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине клиенты банков считаются "политически значимыми лицами" даже в том случае, если они занимали должности в органах власти несколько десятилетий назад.