В Украине ужесточили наказание виновникам пожаров: грозят тюрьма и большие штрафы
В Украине ужесточили ответственность за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности, в частности – ввели за это уголовную ответственность.
Соответствующие законы в среду, 14 апреля, подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента на официальном сайте.
Один из документов – закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс относительно усиления ответственности за нарушение требований пожарной и техногенной безопасности" №1366-IХ.
Он вносит изменения в ст. 270 УК, согласно которым:
вводится уголовная ответственность за нарушение требований техногенной и пожарной безопасности;
за нарушения, повлекшие аварии и вред здоровью людей или имуществу, предусматривается уголовная ответственность – от штрафа (1000–4020 необлагаемых минимумов доходов граждан) вплоть до лишения свободы на срок до трех лет;
за заведомо ложный вызов пожарных, скорой или других аварийно-спасательных формирований увеличили штраф – от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-3400 грн), тогда как ранее он составлял 3-7 минимумов (51-119 грн).
Президент также подписал закон "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях относительно установления ответственности за препятствование в проведении проверок по вопросам пожарной и техногенной безопасности" №1367-IX. Что он меняет:
вводится административная ответственность за создание препятствий для деятельности должностных лиц ГСЧС, в том числе связанной с проведением проверок в сфере пожарной и техногенной безопасности.
за такое нарушение предусмотрено штраф в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700-3400 грн);
протоколы о нарушении по этой статье смогут составлять полицейские и должностные лица ГСЧС.
предоставлена возможность полицейским проводить административное задержание для установлению личности правонарушителя в случае препятствования деятельности спасателей.
Указанные законы вступают в силу на следующий день после опубликования.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
на территории Киевской области, не смотря на многочисленные предупреждения спасателей, люди продолжают сжигать сухую траву. В сети показали последствия поджогов.
13 апреля спасатели ликвидировали возгорание травяного настила на площади 1 гектара в Таращанском районе.
Аналогичный случай произошел 10 марта в городе Фастов Киевской области.