Новини України: кораблі США "передумали" заходити в Чорне море, а в Києві продовжили локдаун

Напередодні у Чорне море мав зайти есмінець ВМС США USS Roosevelt (DDG-80) у межах стримування агресивних намірів Росії та на підтримку територіальної цілісності України. Проте згодом стало відомо, що Вашингтон відкликав заявку на прохід військових кораблів.

Хоча президент США Джо Байден і канцлерка Німеччини Ангела Меркель об'єдналися в підтримці України на тлі військових маневрів РФ. Вони виступили зі спільною заявою щодо ескалації на Донбасі. OBOZREVATEL підготував добірку й інших важливих новин за 14 квітня:

У Харківській області попрощалися із загиблим на Донбасі 24-річним Андрієм Тепериком – військовослужбовцем 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка. Його 10 квітня пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили російські найманці.

Українські воїни показали, як знешкоджують російські міни ПОМ-2 "Отек", якими окупанти обстрілюють позиції наших армійців та будинки мирних мешканців на Донбасі.

З’ясувалося, що Україна готує процедуру депортації трьох колишніх громадян , проти яких Рада національної безпеки і оборони запровадила санкції через контрабанду .

Також в Україні посилили відповідальність за порушення вимог пожежної і техногенної безпеки , зокрема – ввели за це кримінальну відповідальність . Відповідні закони підписав президент Володимир Зеленський.

За минулу добу в країні виявили 14 553 випадків COVID-19, тож на ранок 15 квітня Україна опинилася на п'ятому місці в Європі за поширенням коронавірусу.