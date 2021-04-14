В Киеве продлили жесткий локдаун до 30 апреля

В среду, 14 апреля, в Киевской городской государственной администрации решили продолжить жесткий локдаун в столице до 30 апреля в связи с большим количеством больных Коронавирусная болезнью и недостатком койко-мест в больницах.

Об этом на пресс-брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Поскольку эпидемиологическая ситуация в столице существенно не улучшается, сегодня утром комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение о продлении суровых ограничительных мероприятий в Киеве на две недели, то есть до 30 апреля. У нас нет другого выбора. Иначе медицинская система не справится с таким количеством больных. Иначе смертей будет еще больше. Поэтому до 30 апреля в городе будут действовать ранее введенные ограничения ", – отметил Кличко.

В частности, по словам мэра, в городе не будут работать школы и детские сады, а общественный транспорт будет работать исключительно по спецпропуска для работников критической инфраструктуры.

"Я еще раз подчеркну, что руководители учреждений, предприятий и учреждений должны отправить сотрудников на удаленную работу. Или, кому возможно, предоставить отпуска", – подчеркнул Кличко.

"Я призываю всех отнестись сознательно к ситуации! Да соблюдать необходимые правила! Не пора ли быть легкомысленными! Сегодня главная задача – сохранить здоровье и жизни киевлян. Помочь и нашим медикам справиться с этой волной болезни. Не пренебрегайте своей безопасностью, - Маски, дистанция, антисептики. Внимание к своему здоровью!", – призвал киевлян Виталий Кличко.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Киеве за прошедшие сутки, 13 апреля, зарегистрировали 1457 случаев коронавирусной болезней и COVID-19.