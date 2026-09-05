Враг нанес удар дроном по многоэтажке, есть пострадавшие: последствия удара РФ по Киевщине. Фото и видео

В ночь на 5 сентября страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, в нескольких районах зафиксированы повреждения, пострадали мирные жители.

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Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

Так, в ночь с 4 на 5 сентября Россия нанесла очередной удар по столичному региону. В Борисполе в результате попадания возник пожар и частично разрушен 9-этажный жилой дом. Горела крыша, разрушены конструкции 9-го этажа. Два человека получили травмы, 15 жителей эвакуировали спасатели. Психологи ГСЧС оказывали людям необходимую помощь.

Главные истории дня

В Бучанском районе в результате атаки возник пожар в складском помещении. Во время тушения пожара враг нанес повторный удар по расположенному рядом складскому зданию.

В Обуховском районе спасатели ликвидировали пожары в экосистемах, вызванные падением обломков российских беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью российские войска нанесли удары по городу Каменское в Днепропетровской области. Пострадало промышленное предприятие. В результате атаки погибли четыре человека, есть также раненые, одна из пострадавших находится в реанимации.

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