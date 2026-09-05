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Враг нанес удар дроном по многоэтажке, есть пострадавшие: последствия удара РФ по Киевщине. Фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Происшествия
3 минуты
2,2 т.
Последствия очередного террористического акта со стороны РФ
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В ночь на 5 сентября страна-агрессор РФ нанесла очередной удар по Киевской области. В области действовали силы ПВО, однако, к сожалению, в нескольких районах зафиксированы повреждения, пострадали мирные жители.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Киевской области. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

Террористическая атака РФ

Так, в ночь с 4 на 5 сентября Россия нанесла очередной удар по столичному региону. В Борисполе в результате попадания возник пожар и частично разрушен 9-этажный жилой дом. Горела крыша, разрушены конструкции 9-го этажа. Два человека получили травмы, 15 жителей эвакуировали спасатели. Психологи ГСЧС оказывали людям необходимую помощь.

Последствия очередной террористической атаки РФ.
Последствия очередного террористического акта со стороны РФ.
Враг поразил с помощью дрона многоэтажное здание в Борисполе.
Враг поразил с помощью дрона многоэтажное здание в Борисполе.
Враг поразил с помощью дрона многоэтажное здание в Борисполе.
Враг нанес удар с помощью дрона по многоэтажному дому в Борисполе.

В Бучанском районе в результате атаки возник пожар в складском помещении. Во время тушения пожара враг нанес повторный удар по расположенному рядом складскому зданию.

Последствия очередной террористической атаки РФ.
Последствия очередного террористического акта со стороны РФ.
Последствия очередного террористического акта со стороны РФ.
Последствия очередного террористического акта со стороны РФ.
Последствия очередного террористического акта со стороны РФ.
Последствия очередного террористического нападения со стороны РФ.

В Обуховском районе спасатели ликвидировали пожары в экосистемах, вызванные падением обломков российских беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью российские войска нанесли удары по городу Каменское в Днепропетровской области. Пострадало промышленное предприятие. В результате атаки погибли четыре человека, есть также раненые, одна из пострадавших находится в реанимации.

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