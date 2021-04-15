Байден и Меркель объединились в поддержке Украины на фоне военных маневров РФ

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель выступили с совместным заявлением по поводу эскалации на Донбассе и наращивания российских войск у границ Украины.

Во время телефонного разговора 14 апреля лидеры государств согласились в том, что Москва должна сократить присутствие своих военных и техники, сообщил официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер и президент договорились, что Россия должна сократить последнее наращивание войск для деэскалации ситуации", – сказано в пресс-релизе.

Среди других тем Меркель и Байден обсудили дальнейшие действия касательно присутствия войск НАТО в Афганистане, а также борьбу с пандемией коронавируса.

Напомним, что ранее в сети появились новые кадры переброски военной техники к границам с Украиной. Также колонну вражеской техники засекли во временно оккупированном Луганске.

Позднее стало известно, что в Крым из Пскова прибыл эшелон с военной техникой и десантниками. Это стало не первым таким случаем.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр обороны назвал одной из трех целей Москвы – возможное нападение на Украину со стороны оккупированного полуострова.