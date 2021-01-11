На лыжах не катаются, селфи не делают. Как мир борется с COVID-19, пока Зеленский отдыхал в Буковеле

В желании уберечь как можно больше человеческих жизней от коронавируса правительства ведущих стран мира даже в ущерб своим политическим рейтингам идут на крайне непопулярный шаг – усиливают и продлевают действие локдауна вплоть до марта.

В Украине тем временем часть политиков уехала в новогодний отпуск, а президент страны Владимир Зеленский в самом начале ужесточения карантина, 8 января, и вовсе отправился кататься на лыжах на курорте в Буковеле.

Как мировые страны спасают жизни людей и что происходит в Украине – читайте в материале OBOZREVATEL.

Несмотря на активный старт вакцинации от COVID-19 в ведущих мировых странах, во Франции и Италии, например, закрыты горнолыжные курорты, а в Британии правительство рассматривает даже введение комендантского часа и запрет выходить на улицу до одного раза в неделю.

В Украине же оставили открытыми не только все горнолыжные курорты, но и новогодние локации во всех без исключения городах, а также катки, собирающие массы народа. Как правило, на таких мероприятиях украинцы пренебрегают своей безопасностью, не соблюдают никакой социальной дистанции и не одевают защитные маски.

Что же делает власть, чтобы показать правильный пример народу? Президент Зеленский, примером, в первый день ужесточения карантина появился на горнолыжном курорте в Буковеле.

Там он катался на лыжах и активно фотографировался на спусках с другими отдыхающими. А в это же время украинцы задавались вопросами: почему в супермаркетах запретили продажу батареек и носков?

После приезда Зеленского много украинцы тоже "штурмовали" курорт. Ну, а что. Ведь "каждый из нас президент".

Украинская власть часто любит противопоставлять себя с Европой, Америкой и другими странами. В том числе, не брезгует вещать, как страну обеспечили всем необходимым для борьбы с эпидемией и гордо кивает в сторону низкой статистики летальности. Вопрос о правдивости которой уже давно стал риторическим.

Мы можем провести еще одну крайне важную параллель: в Европе власть не гонится за рейтингами, когда стоит вопрос человеческих жизней, и действует сообща, а не выступает с публичными нападками друг на друга.

Лишь несколько примеров:

Британцам запретили выходить из дому более, чем на один час в день

Итальянцы опять ощутили на себе, что такое комендантский час

В Израиле, хоть вакцинация идет полным ходом, общенациональный карантин ввели уже третий раз

Великобритания. Из-за растущего числа больных коронавирусом еще неделю назад британский премьер-министр Борис Джонсон объявил об ужесточении карантина по всей стране.

Эти меры напоминают весенний локдаун. Пока что выходить из дому можно только на один час вдень и то только для занятий спортом, покупки продуктов и предметов первой необходимости или получения медицинской помощи.

"Я уверен, что мы вступаем в заключительную фазу борьбы, поскольку с каждой новой прививкой шансы в этой борьбе с коронавирусом склоняются в пользу британского народа. Мы видим свет в конце тоннеля и знаем, как туда попасть", – сказал Джонсон неделю назад.

Но из-за быстрого распространении в Британии нового штамма коронавируса, не исключено, что правительство усилит локдаун вплоть до запрета на выход из дома не чаще чем один раз в неделю, а также введения строгого комендантского часа.

Италия. В отличие от Украины, итальянские власти запретили деятельность горнолыжных курортов еще на один месяц. В регионах "желтой" зоны введен комендантский час – запрещено выходить из дома с 22:00 до 5:00 – и введена блокировка передвижения. Рестораны и бары в таких регионах пока что работают до 18:00. Но с февраля в Италии планируют ввести карантин выходного дня, когда люди вынуждены будут полностью оставаться дома. Кинотеатры, выставки, спортзалы и другие развлекательные мероприятия – закрыты.

Израиль. Третий общенациональный строгий карантин еще с 27 декабря объявлен и в Израиле. Эта страна – мировой лидер по вакцинации в мире: первую дозу вакцины там получил каждый пятый житель. Таким образом, вакцинировано 20% населения. А в воскресенье, 10 января, в Израиле начался второй этап кампании.

В ближайшие дни там планируют ускорить темпы вакцинации, начав прививать по 170 тысяч человек. Это на 20 тысяч больше, чем было до этого.

Франция. Чтобы не допустить еще большего количества зараженных третий по счету карантин собираются ввести также и во Франции.

"Я обязан защитить всех французов и беру на себя ответственность. Коронавирус распространяется со скоростью, которую не предусматривали даже в самых пессимистичных прогнозах. Все регионы находятся в опасной ситуации", – говорил еще в конце октября президент страны Эммануэль Макрон.

Германия. Общенациональный режим самоизоляции продлен до 31 января 2021 года и в Германии.

"Мы хотим продолжить локдаун до 31 января и в некоторых аспектах даже усилить его. Нужно как можно больше ограничивать контакты между людьми и свести их к абсолютному минимуму и не допустить ситуации, когда после короткого ослабления снова необходимо будет возвращаться к жесткому локдауну", – сказала канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Южная Корея. В стране еще с 23 декабря запрещена работа всех горнолыжных курортов, основных туристических мест, а жителям не разрешают собираться в группы до пяти человек.

Еще одна важная разница между Украиной и остальной Европой: если чиновник нарушит карантин, то уйдет в отставку (тоже вспомнили о кофе Зеленского с главным санврачом?).

В августе прошлого года министр сельского хозяйства Ирландии Дара Каллири покинул свой пост из- за нарушения карантинных правил. Он участвовал в собрании гольф-клуба, где было больше 80 человек. Это значительно превышало установленный по всей стране лимит на собрания в помещениях.

Вместе с ним мероприятие посетил также комиссар Европейского Союза Фил Хоган по торговле, из-за чего тоже вынужден был уйти в отставку.

Глава Минздрава Шотландии Кэтрин Калдервуд дважды уезжала из Эдинбурга в свой загородный дом, находящийся примерно в часе езды от шотландской столицы. Это тоже считается нарушением условий карантина, из-за чего министр покинула свою должность.

В октябре прошлого года должен был уйти в отставку также министр здравоохранения Чехии Роман Примула. Он находился в ресторане в первый день усиления карантинных мер, когда все подобные заведения должны были быть закрыты. Мало того, министр входил и выходил из помещения без защитной маски.

Судя по отзывам украинцев, которые они оставляют на своих страницах в соцсетях, во всех уголках Украины с карантином полный абсурд и бардак. Мало того, что его ввели во время, когда количество заболевших практически на минимуме по сравнению с цифрами хотя бы ноября, так и еще тот запрет, который существует – как будто бы писался на коленях.

Например, много украинцев возмутил запрет на продажу носков, колготок, батареек. Как будто бы именно на этих товарах содержится наибольшее количество коронавируса, а на соседних полках его нет. После масштабной критики Кабмин должен подробно объяснить, что нельзя и что можно делать в январский карантин. Такое поручение правительству дал президент Зеленский.

Пока что, судя по официальной статистике СНБО, количество заболевших коронавирусом в Украине держится на уровне 4,5-6 тысяч в сутки. Увеличение было заметно после празднования Нового года, когда количество заболевших 6-7 января достигало 7-9 тысяч.

Что будет после Рождества – не скрывают даже во власти: Украину накроет очередная волна, даже несмотря на нынешнее усиления карантинных ограничений.