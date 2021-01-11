На лижах не катаються, селфі не роблять. Як світ бореться з COVID-19, поки Зеленський відпочивав у Буковелі

У бажанні вберегти якомога більше людських життів від коронавірусу уряди провідних країн світу навіть на шкоду своїм політичним рейтингам ідуть на вкрай непопулярний крок – посилюють і подовжують дію локдауну аж до березня.

В Україні тим часом частина політиків поїхала в новорічну відпустку, а президент країни Володимир Зеленський на самому початку посилення карантину, 8 січня, і зовсім вирушив кататися на лижах на курорті в Буковелі.

Як країни світу рятують життя людей і що відбувається в Україні – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Незважаючи на активний старт вакцинації від COVID-19 у провідних країнах світу, у Франції та Італії, наприклад, закрито гірськолижні курорти, а в Британії уряд розглядає навіть введення комендантської години й заборону виходити на вулицю більш ніж раз на тиждень.

В Україні ж залишили відкритими не тільки всі гірськолижні курорти, а й новорічні локації в усіх без винятку містах, а також ковзанки, що збирають маси народу. Зазвичай на таких заходах українці нехтують своєю безпекою, не дотримуються соціальної дистанції й не носять захисних масок.

Що ж робить влада, щоб показати правильний приклад народу? Президент Зеленський, наприклад, першого ж дня посилення карантину з'явився на гірськолижному курорті в Буковелі. Там він катався на лижах і активно фотографувався на спусках з іншими відпочивальниками. А в цей же час українці ставили запитання: чому в супермаркетах заборонили продаж батарейок і шкарпеток?

Після приїзду Зеленського багато українців теж "штурмували" курорт. Ну, а що. Адже "кожен із нас президент".

Великобританія. Через щораз більшу кількість хворих на коронавірус ще тиждень тому британський прем'єр-міністр Борис Джонсон оголосив про посилення карантину по всій країні.

Ці заходи нагадують весняний локдаун. Поки що виходити з дому можна тільки на одну годину на день і то тільки для занять спортом, купівлі продуктів і предметів першої необхідності або отримання медичної допомоги.

"Я впевнений, що ми вступаємо в завершальну фазу боротьби, оскільки з кожним новим щепленням шанси в цій боротьбі з коронавірусом схиляються на користь британського народу. Ми бачимо світло в кінці тунелю і знаємо, як туди потрапити", – сказав Джонсон тиждень тому.

Але через швидке поширення в Британії нового штаму коронавірусу не відкидається те, що уряд посилить локдаун аж до заборони на вихід із дому не частіше ніж один раз на тиждень, а також введення суворої комендантської години.

Італія. На відміну від України, італійська влада заборонила діяльність гірськолижних курортів ще на один місяць. У регіонах "жовтої" зони введено комендантську годину – заборонено виходити з дому з 22:00 до 5:00 – і введено блокування пересування. Ресторани і бари в таких регіонах поки що працюють до 18:00. Але з лютого в Італії планують ввести карантин вихідного дня, коли люди змушені будуть повністю залишатися вдома. Кінотеатри, виставки, спортзали та інші розважальні заходи буде закрито.

Ізраїль. Третій загальнонаціональний суворий карантин ще з 27 грудня оголошено і в Ізраїлі. Ця країна – світовий лідер із вакцинації у світі: першу дозу вакцини там отримав кожен п'ятий житель. Відповідно, провакциновано 20% населення. А з неділі, 10 січня, в Ізраїлі розпочався другий етап кампанії.

Найближчими днями там планують пришвидшити темпи вакцинації, почавши робити щеплення 170 тисячам осіб. Це на 20 тисяч більше, ніж було до цього.

Франція. Щоб не допустити ще більшої кількості заражених, третій за рахунком карантин збираються ввести також і у Франції.

"Я зобов'язаний захистити всіх французів і беру на себе відповідальність. Коронавірус поширюється зі швидкістю, яку не передбачали навіть у найпесимістичніших прогнозах. Усі регіони перебувають у небезпечній ситуації", – казав ще в кінці жовтня президент країни Еммануель Макрон.

Німеччина. Загальнонаціональний режим самоізоляції продовжено до 31 січня 2021 року і в Німеччині.

"Ми хочемо продовжити локдаун до 31 січня і в деяких аспектах навіть посилити його. Треба якомога більше обмежувати контакти між людьми і звести їх до абсолютного мінімуму, не допустивши ситуації, коли після короткого послаблення знову потрібно буде повертатися до жорсткого локдауну", – сказала канцлерка ФРН Ангела Меркель.

Південна Корея. У країні ще з 23 грудня заборонено роботу всіх гірськолижних курортів, основних туристичних місць, а жителям країни не дозволяють збиратися в групи з більш ніж п'яти осіб.

Ще одна важлива різниця між Україною і рештою Європи: якщо чиновник порушить карантин, то піде у відставку (теж згадали про каву Зеленського з головним санітарним лікарем?).

У серпні минулого року міністр сільського господарства Ірландії Дара Каллірі покинув свій пост через порушення карантинних правил. Він брав участь у зборах гольф-клубу, де було понад 80 осіб. Це значно перевищувало встановлений по всій країні ліміт на збори в приміщеннях.

Разом із ним захід відвідав також комісар Європейського Союзу з торгівлі Філ Гоґан, через що теж змушений був піти у відставку.

Голова МОЗ Шотландії Кетрін Калдервуд двічі виїжджала з Единбургу у свій заміський будинок, що розташований приблизно за годину їзди від шотландської столиці. Це також вважається порушенням умов карантину, через що міністерка покинула свою посаду.

У жовтні минулого року мав піти у відставку також міністр охорони здоров'я Чехії Роман Примула. Він перебував у ресторані в перший день посилення карантинних заходів, коли всі схожі заклади мали бути закриті. Ба більше: міністр входив і виходив із приміщення без захисної маски.

Судячи з відгуків українців, які вони залишають на своїх сторінках у соцмережах, у всіх куточках України з карантином повний абсурд і бардак. Мало того, що його ввели в час, коли кількість хворих майже на мінімумі, порівняно з цифрами хоча б листопада, так і ще чинну заборону – ніби писали на колінах.

Наприклад, чимало українців обурила заборона на продаж шкарпеток, колготок, батарейок. Начебто саме на цих товарах міститься найбільша кількість коронавірусу, а на сусідніх полицях його немає. Після масштабної критики Кабмін має детально пояснити, що не можна і що можна робити в січневий карантин. Таке доручення уряду дав президент Зеленський.

Поки що, беручи до уваги офіційну статистику РНБО, кількість хворих на коронавірус в Україні тримається на рівні 4,5-6 тисяч на добу. Збільшення було помітно після святкування Нового року, коли кількість хворих 6-7 січня досягала 7-9 тисяч.

Що буде після Різдва – не приховують навіть у владі: Україну накриє чергова хвиля, навіть незважаючи на нинішнє посилення карантинних обмежень.