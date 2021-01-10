Италия усилила карантин из-за COVID-19 и закрыла горнолыжные курорты, в отличие от Украины

Правительство Италии утвердило список нового зонирования регионов страны, в зависимости от выявленных там случаев коронавируса. Там будут сохраняться уже действующие карантинные ограничения, а в тех, которые попали в "красную" зону, – еще больше ужесточатся

Новые правила вступают в силу 11 января, сообщает La Repubblica. Примечательно, что в отличие от Украины, итальянские власти запретили еще на месяц деятельность горнолыжных курортов.

Для начала в стране изменили параметры размещения регионов в различных зонах, которые и дальше будут определяться границами регионов. Так, к снижению порога индекса заражения для попадания в "оранжевую" и "красную" зоны решили добавить новый параметр – частота еженедельных случаев. Порог варьируется от 250 до 300, и тот регион, который его превысит, перейдет в самую опасную эпидемическую зону.

При этом будет создана новая "белая" зона, в которую будут попадать регионы с индексом заражения 0,5 и частотой положительных случаев менее 50 в неделю.

Режим чрезвычайного положения в Италии истекает 31 января, но может продлиться еще на шесть месяцев. Тогда как новое зонирование будет действовать еще дольше.

В Италии даже регионы, которые остаются в "желтой" зоне, должны будут продолжать соблюдать действующие ограничения в течение многих недель. Среди них:

комендантский час и блокировки для передвижения между регионами – запрещено выходить из дома с 22:00 до 5:00. Те, кто вынужден сделать это по работе, состоянию здоровья или по срочности, должны иметь необходимые документы;

рестораны и бары (которые открыты только в "желтой" зоне) продолжат закрываться в 18:00, после чего они смогут работать только с доставкой еды на вынос (до 22:00) или по заказу на дом.

При этом в течение дня в "желтой" зоне жители могут свободно перемещаться в пределах своего муниципалитета или региональной территории. В выходные дни все магазины остаются открытыми, кроме торговых центров.

Предполагается, что с февраля в Италии введут так называемый карантин выходного дня, при котором люди вынуждены будут полностью проводить время дома.

Так, в стране хотят запретить в выходные работу ресторанов, кафе и баров. По всей Италии, независимо от карантинной зоны, общественные заведения будут закрыты по субботам и воскресеньям. Еду можно будет заказать на вынос или доставкой на дом.

Везде, даже в "желтых" областях, будет действовать запрет на выезд из муниципалитета, за исключением тех, кто живет в центре с населением менее 5000 человек, которые могут перемещаться в пределах 30 километров (даже в соседнем регионе), но не в столицу.

У итальянцев не будет никакого кино, выставок, культурных мероприятий. Залы, музеи, театры и археологические памятники будут закрыты каждый день, а участие в религиозных службах разрешено с обычными ограничениями.

Ранее предполагалось, что с 18 января в Италии откроются подъемники для катания на лыжах и сноубордах. Однако правительство продлило запрет на их работу еще на месяц. Также не дали разрешение и на возобновление контактных видов спорта. Тренажерные залы и бассейны тоже будут закрыты "до лучших времен".

Так, пока итальянцам разрешено только довольствоваться бегом на открытом воздухе, физической активностью или ездой на велосипеде в одиночку.

Примечательно, что в Украине сразу после начала "карантина зимних каникул" (который власть сначала преподносила как локдаун), украинцы по примеру президента Владимира Зеленского "штурмовали" горнолыжные курорты в Карпатах.

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