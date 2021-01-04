Зеленскому доложили о положительной динамике с COVID-19 в Украине

В Украине в течение пяти недель наблюдается положительная динамика по заболеваемости коронавирусом. В частности, количество новых случаев болезни уменьшается, а выздоровевших – растет.

Об этом 4 января доложили президенту Владимиру Зеленскому на селекторном совещании, сообщает его пресс-служба. Президент указал на необходимость всесторонне проанализировать динамику по заболеваемости COVID-19 после празднования Нового года.

Так, глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что сейчас 22 802 украинца проходят лечение от коронавирусной инфекции в медицинских учреждениях. Тогда как пять недель назад госпитализированных, по его словам, в среднем было 28-29 тысяч.

Со своей стороны глава Министерства здравоохранения Максим Степанов добавил, что в последнее время в Украине наблюдается уменьшение заболеваемости пневмонией. В частности, за последнюю неделю было зафиксировано 19,5 тыс., а с 9 по 15 ноября – почти 39 тыс. случаев.

Министр предположил вероятность увеличения количества больных COVID-19 после новогодне-рождественских праздников, а также рост сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Чиновники заявили, что в такой ситуации необходим всесторонний анализ и перспективный прогноз относительно дальнейшей динамики заболеваемости.

Добавим: на брифинге 4 января глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине для больных COVID-19 отведено более чем 66 тысяч коек. Из них 76,4% обеспечены кислородом.

Как сообщал OBOZREVATEL, с 8 и по 24 января в Украине будет действовать локдаун. О том, какие запреты им предусмотрены – читайте в материале.