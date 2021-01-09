Как в городах Украины соблюдали правила локдауна. Фото и видео

В Украине с пятницы, 8 января, начался новый локдаун, который власти окрестили "карантином зимних каникул". В некоторых городах пытались придерживаться новых правил, в других попались на грубых нарушениях.

Так, с 8 по 24 января без изменений разрешили работать общественному транспорту, аптекам. В магазинах запрещено продавать некоторые непродовольственные товары (более детально о правилах можно почитать тут).

OBOZREVATEL предлагает посмотреть, как начинался жесткий карантин в разных населенных пунктах страны.

Днем 8 января в центре города, несмотря на дождь, было достаточно людно, пишет "Думская".

Продавцы на "Новом рынке" закрыли все торговые точки, попадающие под ограничения. На базаре продавали только продукты питания. В то же время рынок "Привоз" нарушал правила – там непродуктовые точки не прекращали работу.

Магазины техники, как "Алло" и "Цитрус", оставались открытыми, хотя оградили лентами все товары, кроме телефонов.

Также с частично заклеенными красным скотчем товарами работал детский магазин "Антошка".

Почти все кафе и рестораны работали только на вынос, где-то на входе сразу поставили стойку. В то же время некоторые заведения повесили на входные двери бумажки с надписью "магазин" и продолжали работать, как ни в чем не бывало.

Нарушали карантин также подпольные казино и лотомаркеты.

Местные власти в Тернополе с 8 января не ввели никаких дополнительных ограничений, несмотря на ужесточение карантина во всей Украине.

Так, мэр Тернополя Сергей Надал заявил о том, что если в течение следующих дней произойдет рост количества больных – власть города все-таки введет локдаун.

Таким образом, как передает "Радио Свобода", 8 января местные предприниматели сами решали, продолжать им работу или нет.

Как отметила корреспондентка, в городе работало много кафе и магазинов, а на улицах не было видно групп патрульных полицейских, которые бы штрафовали нарушителей.

Самый большой ТРЦ Тернополя "Подоляни" накануне сообщил в Facebook, что с 8 января будет продолжать работу в обычном режиме "с усиленным соблюдением противоэпидемических мер".

Как сообщили в Twitter, в областном центре рестораны сети быстрого питания McDonald’s работали на вынос. Возле некоторых из них толпились люди, а лавочки неподалеку превращали в обеденные столы.

В Краснограде Львовской области корреспондент OBOZREVATEL заметил нарушение в супермаркете торговой сети "АТБ". Так, кассиры продали стеклоочиститель, хотя к товарам первой необходимости он не относится.

На нарушении карантина подловили бар Yellow. Так, Telegram-канал "Труха Харьков" показал видео, как в заведение заходили люди.

На площади Свободы киоски закрыли, но каток продолжил работать. Это правилами не запрещено (при условии социального дистанцирования).

Парк Горького изменил режим работы: территорию оставили открытой для всех желающих, но закрыли квест-комнаты, развлекательный центр и "Динопарк".

Заведения общепита обслуживали клиентов в режиме на вынос.

Напомним, в Киеве в первый день жесткого карантина – 8 января – заметили нарушения правил локдауна в местах новогодних развлечений на ВДНХ, Софийской площади и даже под Офисом президента.

Репортаж о том, как рынки и магазины Киева соблюдали жесткий карантин, можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов пояснил, почему локдаун ввели именно 8 января и на 16 дней.