Украинцы массово постят фото с Зеленским на горнолыжном курорте Буковель
В сети появились фото президента Украины Владимира Зеленского из отдыха на курорте Буковель в Карпатах.
Совместными снимками с главой государства поделились пользователи Instagram, которые, очевидно, случайно встретили Зеленского после новогодних праздников.
Как видно из фото, Зеленский в специальной экипировке катался на лыжах. Позируя с украинцами, президент улыбался, показывал палец вверх.
На шлеме у главы страны можно заметить закрепленную камеру GoPro. Вероятно, с ее помощью Зеленский снимал свои спуски на лыжах.
В прошлом году (1 января) Зеленского также заметили в Буковеле. 2020-й он встретил в президентской резиденции "Синегора" в Гуте Ивано-Франковской области.
Напомним, 8 января в Украине начался второй локдаун из-за коронавируса, однако закрытия горнолыжных курортов он не предполагает.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Перед Новым годом-2021 Владимир Зеленский задекларировал, что получил более 4 млн гривен роялти от ООО "Квартал 95".
После Нового года-2020 украинский президент отдыхал в роскошном 5-звездочном отеле на берегу Омана. Туда он отправился 2 января.
В Омане Зеленский встретился с главой МИД султаната Юсуфом бин Аляви бин Абдуллой, где они обсудили укрепление отношений между странами, в частности сделали акценты на наращивании торгово-экономического сотрудничества.
Президенту пришлось досрочно прервать свою поездку из-за авиакатастрофы самолета МАУ в Тегеране.