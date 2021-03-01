'Надоело сидеть на карантинах!' Британцы массово делают прививки от COVID-19, чтобы выйти из изоляции. Эксклюзив

В Великобритании за неполных три месяца кампании по вакцинации против коронавирусной болезни COVID-19, которая проходит добровольно и бесплатно, привили минимум одной инъекцией почти треть населения. Уже ввели более 20 млн доз препаратов от компаний Pfizer/BioNTech и AstraZeneca.

Сейчас вакцина доступна только через Национальную службу здравоохранения (National Health Service) для категорий населения, определенных по приоритетам, где ключевыми факторами являются возраст, наличие хронических заболеваний и сфера деятельности. Записаться на вакцинацию можно через семейного врача или онлайн. О том, что иммунизация доступна, информируют письмом или телефонным звонком.

Об этом OBOZREVATEL рассказала украинка Юлия Ивасенко (имя изменено по просьбе автора. – Ред.), которая живет сейчас в Лондоне.Жители Великобритании активно вакцинируются

Согласно исследованию Оксфордского университета (NIHR Oxford Health Biomedical Research Centre), в ходе которого было опрошено более 5 тыс. человек, по состоянию на начало декабря 2020 года 72% британцев были готовы вакцинироваться против COVID-19.

"Насколько я слышу от знакомых, то в Великобритании люди ответственно подходят к вакцинации. Особенно – старшее поколение. Некоторые англичане готовы иммунизироваться, потому что им надоело сидеть на карантинах, они уже просто не выдерживают", – сказала Юлия Ивасенко.

Великобритания стала первой страной Запада, которая разрешила массовую вакцинацию от COVID-19. Здесь процесс стартовал в конце 2020-го, 8 декабря. Сначала для иммунизации был одобрен препарат от компаний Pfizer/BioNTech, а немного позже – AstraZeneca. Сейчас Великобритания является лидером по вакцинации среди стран европейского континента. По состоянию на конец февраля, согласно открытым онлайн-источникам, здесь уже ввели более 20 млн доз, то есть почти треть населения получила по крайней мере один укол против коронавируса.

Как сообщается на официальном сайте британского правительства, вакцинация бесплатная, но при этом доступна она лишь через Национальную службу здравоохранения (National Health Service) и для соответствующих категорий населения.Приоритетность определяют по возрасту и рискам для здоровья

В Великобритании сначала предлагают вакцинацию лицам в возрасте 65 лет и старше, а после них – категории 50+.

В первую очередь прививают:

• тех, кому больше 80-ти;

• медработников и сотрудников соцслужб;

• сотрудников и постояльцев домов престарелых.

Влияет на приоритетность и наличие сопутствующих заболеваний, которые делают людей более уязвимыми к COVID-19. Сюда относятся граждане с хроническими респираторными болезнями, сосудистыми и неврологическими недугами, с хроническим заболеванием почек, печени, население с ожирением, инвалидностью, диабетом, конкретными видами рака и тяжелыми психическими заболеваниями.

В Великобритании информацию о том, следует ли делать прививку от коронавируса, может сообщить семейный доктор. Также можно записаться через интернет, если человек попадает в одну из вышеупомянутых приоритетных групп. В случае наличия умеренного риска заражения гражданина коронавирусом (клинически уязвимые лица), Национальная служба здравоохранения (National Health Service) связывается с такими лицами, чтобы договориться о вакцинации. После регистрации человеку могут отправить письмо или позвонить, чтобы пригласить на иммунизацию.

"Если люди знают, что они попадают в соответствующую возрастную группу, то им заранее приходит письмо по почте. Это официальное приглашение. Здесь вся официальная информация", – рассказала Юлия.

В пригласительном письме указано, к кому, куда и когда обращаться для иммунизации. Центры вакцинации работают по всей стране, обеспечивая доступ всем желающим, независимо от того, где они проживают. Запись о прививке вносят в учетную карточку.

Сама Юлия не спешит вакцинироваться, и для этого есть несколько причин.

"Темпы вакцинации здесь нормальные. Жалоб или претензий я не слышала. Может все из-за того, что закупили достаточное количество доз. Тем не менее, я пока не знаю, как буду проходить вакцинацию, поскольку не являюсь гражданкой Великобритании. Кроме того, пока не подхожу под возрастную категорию. Я бы хотела сделать такую прививку, возможно, через год, когда вакцина уже покажет свою эффективность", – говорит собеседница.

Исходя из темпов вакцинации, британское правительство пока ставит перед собой амбициозные цели:

до 15 апреля привить всех, кто старше 50 лет или у кого есть сопутствующие заболевания;

до 31 июля иммунизировать первой дозой препарата от COVID-19 всех взрослых;

до сентября 2021 года предоставить возможность вакцинироваться всем совершеннолетним.

Вакцинация VS локдаун

Первые результаты программы вакцинации в Великобритании свидетельствуют о том, что такие шаги могут помочь предотвратить усложненное течение болезни. Об этом говорится в исследовании Организации общественного здравоохранения Шотландии (Public Health Scotland), согласно которому через четыре недели после первой дозы вакцины от COVID-19 количество госпитализаций уменьшилось более чем на 80%.

Однако, несмотря на ударные темпы иммунизации, в Великобритании сейчас действует серия ограничений, призванных затормозить распространение коронавируса. Все обусловлено, в частности, появлением так называемого "британского" штамма, который способен распространяться быстрее "классического" варианта вируса.

"В Великобритании уже третий локдаун. Мы не имеем права посещать родителей, друзей, у нас закрыты все заведения и супермаркеты, кроме аптек, магазинов с продуктами и хозтоварами. Запрещено встречаться с соседями, разве что на улице на расстоянии. Все общение только онлайн. Поликлиники работают еще с апреля прошлого года только онлайн. Если уже есть проблемы, то врач отправляет пациента непосредственно в больницу. Штраф за нарушение ограничений – от 200 фунтов с человека. Люди истощены этими локдаунами. Поэтому они готовы сделать эту вакцину, чтобы вернуться к прежней обычной жизни", – рассказывает Юлия Ивасенко.

22 февраля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон представил поэтапный план выхода страны из строгого карантина, который предусматривает четыре шага:

Сначала в марте ослабят ограничения относительно пребывания на открытом воздухе. Ученики пойдут в школы, а студенты – в университеты. У населения будет возможность посещать открытые спортивные площадки. В апреле предполагается возобновление работы магазинов розничной торговли, должны открыть свои двери для посетителей рестораны под открытым небом, салоны красоты, тренажерные залы, библиотеки и не только. В мае отменят большинство ограничений касательно массовых встреч на открытом воздухе, ожидается, что также заработают кинотеатры, театры, концертные залы, некоторые другие учреждения. По плану возможны международные поездки. В июне должны отменить все законодательные ограничения по социальным контактам.

Ослабление возможно только в случае соответствия следующим критериям:

успешное продолжение иммунизации граждан;

наличие фактов эффективности прививок, в том числе уменьшение количества госпитализированных и умерших;

уровень инфицирования не угрожает резким увеличением количества госпитализаций, что создало бы давление на Национальную службу здравоохранения;

правительственная оценка рисков в корне не изменится из-за новых мутаций коронавируса, которые вызвали бы обеспокоенность.

OBOZREVATEL пообщался с украинками, которые сейчас находятся за границей, и поинтересовался, как продвигается иммунизация граждан той страны, где они живут. Ранее мы уже публиковали рассказы о темпах этого процесса в Соединенных Штатах Америки, Израиле, Объединенных Арабских Эмиратах, а также Бельгии, Италии, Германии и Ирландии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По состоянию на 28 февраля в мире было введено более 240 млн доз вакцин. По информации Bloomberg, один из последних показателей противокоронавирусных инъекций в день составил больше 6 млн.