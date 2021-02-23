В Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca из Индии

Утром во вторник, 23 февраля, в Украину из индийского города Пуне доставили партию вакцины против коронавируса от компании AstraZeneca. Полмиллиона доз препарата с локальным названием CoviShield станут первым шагом для старта вакцинации украинцев.

Самолет с ценным багажом приземлился в аэропорту "Борисполь" под Киевом примерно в 11:00.

Отметим, что на 23 февраля запланированы пресс-конференции с министром здравоохранения Украины Максимом Степановым, представителями компаний AstraZeneca и Crown Agents, которые расскажут подробнее о препарате, который прибыл в Украину.

А уже в 15:00 состоится организованный Минздравом пресс-брифинг относительно старта вакцинации против COVID-19. На нем спикерами будут заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, а также председатель Crown Agents в Украине Татьяна Коротченко.

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