Вакцина бесплатная, прививки делают охотно: украинка рассказала, как в Ирландии спасаются от COVID-19

Продолжает тикать онлайн-счетчик количества вакцинированных от COVID-19. Согласно данным Bloomberg, в более чем 90 странах ввели уже свыше 200 млн доз вакцины от коронавируса. Десятки государств заранее смогли договориться о поставках и закупить медпрепараты, подготовить специалистов, наладить логистику от производителя непосредственно до населения, распределив граждан по категориям. Там уже заявляют, что такими темпами благодаря иммунизации есть все шансы в скором времени забыть о локдаунах, штрафах за нарушение карантина и вернуться к прежней жизни.

OBOZREVATEL в предыдущих материалах публиковал рассказы украинок о том, как проходит процес вакцинации в США, Израиле, ОАЭ, Бельгии, Италии и Германии. На этот раз нам удалось пообщаться с Ириной Власенко (имя изменено по просьбе автора. – Ред.), которая живет в Ирландии, в городе Сордз (Swords).

Эта небольшая по площади страна (70,2 тыс. кв. км) с населением чуть больше 4,5 млн человек начала вакцинацию от COVID-19 в декабре 2020 года. По данным от 18 февраля (последние данные из онлайн источников, - Ред.), здесь успели ввести одну или две дозы защиты от коронавируса уже более 6% населения.

"Иммунизация добровольная. Что касается оплаты, то вакцинация бесплатная. Резиденты страны также смогут сделать прививки", – сказала Ирина.

Власть Ирландии сообщила, что процедура и препараты будут доступны всем желающим бесплатно.

По результатам опроса от 15 февраля, проведенного компанией Amárach Research по запросу Департамента здравоохранения Ирландии, из почти 2 тысяч респондентов 69% ответили, что будут иммунизироваться, когда им это будет предложено.

"Мнение о вакцинации неоднозначное среди ирландского населения. Но пожилые люди иммунизируются охотною. Вакцинация в госпиталях и домах для пожилых людей началась в декабре-январе, введение второй дозы медпрепарата началось в феврале", – сообщила собеседница.

В Ирландии сначала отдали предпочтение вакцине Pfizer/BioNTech. Однако, спустя некоторое время, населению предложили также препараты от Moderna и AstraZeneca. Иммунизацию начали с:

лиц в возрасте старше 65 лет, проживающих в домах для людей преклонного возраста;

медиков и медсестер;

сотрудников домов престарелых;

пожилых людей с хроническими заболеваниями;

тех, кто с инвалидностью.

"В новостях сообщали, что с октября 2021 года будут вакцинировать все население острова. Сейчас только медики, медсестры, жильцы домов престарелых и их работников, инвалидов. Теперь обсуждают иммунизацию учителей", – отметила Ирина.

Следующими на вакцинацию будут:

работники критической инфраструктуры и сферы образования;

лица в возрасте 18-64 года, которые живут или работают в помещениях, где трудно соблюдать требования самоизоляции и социальной дистанции;

работники основных отраслей, которые не могут избежать высокого риска контакта с COVID-19 (представители системы продовольственного обеспечения, общественного и коммерческого транспорта, других жизненно важных услуг).

Далее прививать от COVID-19 намерены представителей учреждений третьего уровня, важных для функционирования общества: сотрудников индустрии культуры, развлечений, производства.

Как рассказал нам собеседница, людям, которые в очереди на вакцинацию, нужно заполнить форму согласия, где необходимо указать некоторые данные о себе, ответить на несколько вопросов о состоянии здоровья.

Указанную информацию загружают во внутреннюю электронную систему. После этого, зависимо от категории, в которую попал клиент, когда придет его очередь, будет предложено место и время.

В день вакцинации человек снова подтверждает свое решение, а после завершения процедуры получает карту вакцинированного. В документе указывается информация о партии, время и дата (подобный документ есть во многих странах, - Ред.).

С приближением даты для введения второй дозы, человек заранее получает соответствующее уведомление. В Ирландии даже можно сообщить о побочных эффектах после вакцинации на специальном веб-сайте.

"Самому купить вакцину, чтобы сделать прививку вне очереди, нельзя. Можно сделать вакцинацию в частной клинике, по записи от семейного врача. Ходят слухи, что это стоит 60 €. Но лично таких случаев не знаю", – сообщила собеседница.

Сама Ирина пока не будет вакцинироваться, поскольку ждет ребенка.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Министр здравоохранения Максим Степанов ранее сообщал, что отгрузка вакцин для Украины идет. Согласно его сообщению, в феврале нам должны доставить 1 миллион доз препаратов, еще столько же – в марте.