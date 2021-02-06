Вакцинация началась, но не такими темпами, как хотелось бы, – украинка в США

Массовая вакцинация от COVID-19, которая началась во всем мире, продолжается. Однако сам процесс в каждой стране происходит по-разному. В отличие от Израиля, Объединенных Арабских Эмиратов, Великобритании, Бахрейна и США, которые, согласно информации ресурса Our World in Data, среди лидеров по количеству вакцинированого населения, в Украине этот процесс только должен начаться.

OBOZREVATEL пообщался с украинцами, которые сейчас проживают в странах ЕС и за океаном, чтобы узнать об отношении местного населения к прививкам от COVID-19, насколько быстро происходит этот процесс, кто получает препарат в первую очередь. Начинаем цикл публикаций о вакцинации в мире разговором с украинкой Натальей Келлер, которая проживает в США.

В Соединенных Штатах кампанию по вакцинации граждан медпрепаратом Pfizer и Moderna было начато в декабре 2020 года. Большинство американцев готовы пройти процедуру. Таких, по данным одного из последних опросов, – 65%.

Украинка Наталья Келлер, которая живет в Денвере (штат Колорадо, США), в комментарии OBOZREVATEL рассказала, что процесс получения прививок населением является добровольным и бесплатным.

"Вакцинация началась, но не такими быстрыми темпами, как хотелось бы мне. Это все на 100% добровольно, путем проведения учебно-воспитательной работы, так сказать. Несмотря на то есть у человека медицинская страховка или нет, прививка будет бесплатной, поскольку закупка происходит за деньги налогоплательщиков. в отдельных случаях, человек должен будет заплатить за саму процедуру получения вакцины, но можно будет потом вернуть средства", – рассказала украинка, которая проживает в США.

Сейчас известно, что более 30 млн американцев получили одну или обе дозы противовирусной вакцины. В феврале должен начаться следующий этап. В то же время украинка отметила, что пока медпрепарата недостаточно, поэтому в первую очередь вакцинируют лиц, имеющих наибольший риск заразиться, а также людей, работающих на объектах критической инфраструктуры и сферах, важных для экономики.

"Поскольку пока нет достаточного количества вакцины для всего населения, ее могут получить люди, принадлежащие к одной из категорий: работники медицинской сферы, сотрудники ключевых критически важных сфер (essential workers), а также люди с высоким риском и люди старше 65 лет. 11 февраля стартует следующий этап проведения вакцинация населения в США. Правительство планирует разослать 1 млн доз в аптеки по всей стране", – сообщила Наталья.

Женщина работает в сфере образования, а следовательно контактирует с большим количеством людей, поэтому она тоже планирует вакцинироваться, и готова это сделать сразу, когда медпрепарат будет доступным.

"Как только прививка будет доступна, я планирую вакцинироваться, поскольку я работаю в сфере образования. А еще для меня важной будет возможность снова путешествовать", – подытожила наша собеседница.

Согласно данным ресурса Our World in Data, по показателю количества вакцинированных лиц США в настоящее время входят в первую пятерку.

Как сообщал OBOZREVATEL, вакцинировать население Украины от коронавируса начнут в феврале 2021 препаратом американской компании Pfizer. Затем украинцам будут делать прививки второй партией вакцины производства британской компании AstraZeneca.

5 февраля стало известно, что Украина получила подтверждение о получении 12 млн доз препарата компаний AstraZeneca (Великобритания и Оксфордский университет) и Novavax (США). Первые поставки начнутся уже в феврале 2021 года.

С 10 февраля в Украине начнет работу сайт с планом вакцинации населения. На специальном портале украинцы смогут записаться на прививку к своему семейному врачу. Названа и предварительная дата вакцинации – 15 февраля.

Ранее, несколько стран Европейского союза подтвердили готовность продать Украине излишки вакцин.