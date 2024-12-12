Есть немало вариантов: как назвать украинским 'капюшон'

Элемент одежды, который выглядит как головной убор, прикрепленный к воротнику, часто в разговорной речи называют капюшоном. Это не ошибка и не русизм. Слово пришло к нам из французского – сapuchon.

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Однако мало кто знает, что у этой лексемы много украинских соответствий. OBOZ.UA рассказывает, как еще можно назвать капюшон.

Капюшон имеет давнюю историю. Его носили для защиты от дождя, ветра, снега или с эстетической целью как часть традиционного костюма или униформы.

В некоторых случаях он символизировал принадлежность к определенным группам. К примеру, белый капюшон, закрывающий все лицо с прорезями для глаз, был неотъемлемым атрибутом членов ку-клукс-клана.

В украинском языке есть немало колоритных синонимов:

ка́птур;

відло́га;

зату́ла;

ко́ба;

ко́бка;

боро́диця;

на́хлучка;

ко́бень;

ворок;

відкидка.

Иногда вместо капюшона говорят "башлик" – это слово тюркского происхождения, им обычно обозначают платяной капюшон с длинными концами, который надевают поверх шапки.

Язык находится в постоянном развитии и обновлении. Многие уже привычные для нас лексемы на самом деле авторские. Возникали ситуации, когда литераторам не хватало языковых средств для передачи какого-либо образа в произведении. Со временем такие слова "проникали" в бытовую речь и становились общеупотребительными. Какие слова придумали украинские писатели – читайте в материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каких слов не существует в украинском языке, но их постоянно употребляют.

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