Заявления Волтца и Рубио запустили операцию по дискредитации Украины и замене Зеленского

США начали масштабную информационную кампанию по дискредитации Украины и ее президента Владимира Зеленского. Недавно представители окружения Дональда Трампа активно начали критиковать нашего главу государства, а также выражать призывы к его замене более удобным лидером, который будет согласен довиться с Россией об окончании войны и отдать часть территории Украины. Это произошло на фоне саммита европейских лидеров в Лондоне, где обсуждаются важные международные вопросы, в том числе и о войне в Украине.

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Сам Трамп еще раньше приступил к лживым нападкам на Зеленского, когда заявил о катастрофическом падении его уровня поддержки среди украинцев до рекордно низкой отметки – 4%. Хотя на самом деле, по результатам опроса Киевского международного института социологии (КМИС), по состоянию на первую половину февраля 2025 года уровень доверия украинцев к своему главе государства составляет 57%, а после споров в Белом доме 28 февраля, когда у Зеленского был конфликт с Трампом и его командой, еще возрос.

После этого в США провели опрос относительно того, на ком лежит главная ответственность за конфликт в Овальном кабинете. Согласно результатам, абсолютное большинство респондентов возлагают ответственность за отвратительную сцену на Трампа (50,33%) и вице-президента США Джей Ди Вэнса (41,33%), а не на Зеленского, получившего 4,34%.

Дальше критика команды президента США продолжилась. Советник национальной безопасности США Майк Вольтц решил вмешаться во внутренние дела Украины и рассказал, какого украинского президента хотят видеть США. По его словам, это должен быть человек, который "сможет прекратить войну" и "готов обеспечить длительный мир с Россией", но пойти на территориальные уступки.

В администрации Трампа пока не понимают, готов ли действующий украинский глава государства договариваться с Россией, которая уже три года ведет полномасштабную войну против Украины по окончанию боевых действий, но так, как выгодно это им. Поэтому Уолтц в эфире CNN ответил на вопрос о том, хочет ли американский президент отставки Зеленского. Прямого ответа на этот вопрос он не дал, но четко указал, что действующий президент Украины им не удобен, а наоборот нужен такой, который "будет иметь дело с россиянами", чтобы прекратить войну, и, конечно же, будет контактировать с США.

"Украине нужен лидер, который сможет договориться с Вашингтоном, Москвой и прекратить войну", — сказал Волтц, подчеркнув, что Америка хочет обеспечить постоянный мир между Москвой и Киевом, но он должен предусматривать территориальные уступки Украины в обмен на гарантии безопасности под руководством Европы.

"Если станет очевидно, что личные или политические мотивы президента Зеленского отличаются от прекращения боевых действий в его стране, тогда я думаю, что перед нами настоящая проблема", — добавил трампист.

Уолтц отметил, что и во время встречи в Белом доме не было понятно, "готов ли президент Зеленский к переговорам и добросовестности по прекращению этой войны". Но после событий в Овальном кабинете советник Трампа начал критиковать президента Украины и даже упомянул о "националистах", то есть украинской аудитории, на которую якобы было направлено поведение Зеленского.

"Это как бывшая девушка, которая хочет спорить обо всем, что вы сказали девять лет назад", — раскритиковал Уолтц Зеленского из-за ссоры с Трампом.

Спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон в программе NBC Meet the Press, также предположил, что Украине может понадобиться другой лидер, если действующий не выполнит требования США. Зеленский якобы должен "опомниться" и "вернуться к столу в знак благодарности", или "кто другой должен возглавить страну, чтобы это сделать".

В программе ABC This Week госсекретарь США Марко Рубио сказал, что с 28 февраля не общался с Зеленским и министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, но администрация Трампа "будет готова снова вступить в контакт, когда они будут готовы заключить мир".

В то же время еще один сторонник Трампа, директор ФБР Кеш Патель поручил Конгрессу США расследовать, куда пошли деньги, которые предоставлялись Украине. Он считает, что Украина – это "место отмывания денег и коррупции".

Напомним, что встреча Зеленского и Трампа 28 февраля в Овальном кабинете Белого дома прошла чрезвычайно напряженно, а запланированное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США не было подписано.

Многие профессиональные дипломаты потрактовали жесткие нападки Трампа и его соратников на украинского лидера как специально устроенную американской стороной ловушку и "политическое ограбление". Целью скандала была дискредитация Зеленского и устранение препятствий в его лице для того, что команда Трампа планирует дальше.

После этого скандала Москва не скрывает радости и теперь ожидает, что переговоры, направленные на возобновление американо-российских отношений, не только продолжатся, но даже ускорятся в ближайшие недели.

Как сообщал OBOZ.UA, издание Bild также предположило, что скандал между Трампом и Зеленским был преднамеренно спровоцирован администрацией президента США для публичного унижения президента Украины и изменения неприятия большинством американцев резкого разворота США в Россию и отказа от ценностей и поддержки Украины.

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