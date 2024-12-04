Каких слов не существует в украинском языке, но их постоянно употребляют: примеры

В украинском языке часто можно услышать слова, которые на самом деле ошибочны или заимствованы без адаптации. Многие вошли в ежедневное употребление под влиянием других языков или из-за неправильного толкования.

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Некоторые из этих слов выглядят естественно, но действительно противоречат нормам литературного языка. Тем не менее они продолжают активно использоваться в разговорах, соцсетях и даже в СМИ.

Украинский язык богат и мелодичен, однако слова-иностранцы искажают его и приводят к распространению речевых ошибок.

Слово "мелочь" прочно закрепилось в нашем лексиконе, однако оно является прямым копированием с русского языка. Правильнее использовать слова "дріб’язок", "монети" или "копійки".

Еще одним распространенным злоупотреблением является слово "шофер". Хотя оно часто используется как синоним к слову "водитель", на самом деле "шофер" – это профессия, а не человек, управляющий транспортным средством.

Слово "понимать" также является калькированием по русскому языку. Правильным вариантом будет слово "розуміти". Кроме того, украинский язык богат синонимами этого слова, такие как "тямити", "осмислювати", "визнавати" и другие.

Использование таких слов, как "мелочь", "шофер" и "понимать", хотя и распространено, является речевой ошибкой. Чтобы обогатить свою лексику и говорить на правильном украинском, стоит обращать внимание на слова, которые мы используем, и искать их соответствия в литературном языке. Чтение украинской литературы, просмотр украинских фильмов и общение с носителями языка помогут вам в этом.

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