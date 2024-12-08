Большинство даже не догадываются: какие слова придумали украинские писатели
Язык находится в постоянном развитии и обновлении. Исследователи пришли к выводу, что на самом деле украинский язык богаче, чем считали ранее. И хотя Большой толковый словарь фиксирует 250 тысяч слов, на практике объем может достигать и миллиона.
Многие уже привычные для нас лексем на самом деле являются авторскими. OBOZ.UA рассказывает, какие слова придумали украинские писатели.
Авторские неологизмы – это слова, выдуманные и использованные писателями в своем творчестве. Возникали ситуации, когда литераторам не хватало языковых средств для передачи какого-либо образа в произведении. Со временем такие слова "проникали" в бытовую речь и становились общеупотребительными.
Писательские неологизмы активно начали появляться в XIX в. Неофициально их часто называли "коваными словами". Писатели создавали новые слова, руководствуясь основными принципами языка, не нарушая законов словообразования, чтобы неологизмы были точными, уместными и органическими.
С Ивана Котляревского и его "Энеиды" началась история новой украинской литературы. Он ввел в язык слова "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися".
Тараса Шевченко считают автором слов "вогняний", "фортеця," "знищити", "мордуватися", "почимчикувати", "передмова", "післямова".
Михаил Старицкий – украинский писатель, поэт, драматург, прозаик, театральный и культурный деятель. Именно Старицкий впервые употребил слово "мрія" в современном смысле. Тогда существовал только глагол "мріти", что означало "смотреть вдаль".
Старицкий ввел в язык следующие слова:
- незагойний;
- завзяття;
- байдужість;
- темрява;
- привабливий;
- потужний;
- передчасний.
Иван Франко впервые использовал следующие лексемы:
- чинник;
- недвижно;
- невпинний;
- отвір;
- привід;
- припис;
- пречудовий;
- проблиск;
- поступ;
- прямовисно;
- свідоцтво;
- привид.
Пантелеймон Кулиш впервые употребил в своих произведениях слова "вабити", "зграя", "злочинець", "несвідомий", "покора", "послуга", "почуття", "рівність".
Лесю Украинку считают автором благозвучных слов "провесна", промінь", "невідборонно".
Языковеды исследовали, что Марко Вовчок является автором слов: "красень", "легкодухий", "намір", "питання", "струмінь", а Леонід Глібов ввів дієслова "бурмотати" та "пожовкнути".
"Світогляд", "стосунок", "перепона", "квітник", "вигукування", "сміливість" – эти лексемы впервые использовал в своих повестях и романах Иван Нечуй-Левицкий.
Благодаря поэзии Павла Тычины язык обогатился словами"бистрозір", "акордитися", "весніти", "віковіччя", "дрібртінь".
Ранее OBOZ.UA рассказывал, каких слов не существует в украинском языке, но их постоянно употребляют.
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