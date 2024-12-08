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Большинство даже не догадываются: какие слова придумали украинские писатели

Алина Милсент
Общество
2 минуты
1,2 т.
Большинство даже не догадываются: какие слова придумали украинские писатели

Язык находится в постоянном развитии и обновлении. Исследователи пришли к выводу, что на самом деле украинский язык богаче, чем считали ранее. И хотя Большой толковый словарь фиксирует 250 тысяч слов, на практике объем может достигать и миллиона.

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Многие уже привычные для нас лексем на самом деле являются авторскими. OBOZ.UA рассказывает, какие слова придумали украинские писатели.

Авторские неологизмы – это слова, выдуманные и использованные писателями в своем творчестве. Возникали ситуации, когда литераторам не хватало языковых средств для передачи какого-либо образа в произведении. Со временем такие слова "проникали" в бытовую речь и становились общеупотребительными.

Писательские неологизмы активно начали появляться в XIX в. Неофициально их часто называли "коваными словами". Писатели создавали новые слова, руководствуясь основными принципами языка, не нарушая законов словообразования, чтобы неологизмы были точными, уместными и органическими.

С Ивана Котляревского и его "Энеиды" началась история новой украинской литературы. Он ввел в язык слова "несамовитий", "приміта", "розтовкти", "угамуватися".

Тараса Шевченко считают автором слов "вогняний", "фортеця," "знищити", "мордуватися", "почимчикувати", "передмова", "післямова".

Михаил Старицкий – украинский писатель, поэт, драматург, прозаик, театральный и культурный деятель. Именно Старицкий впервые употребил слово "мрія" в современном смысле. Тогда существовал только глагол "мріти", что означало "смотреть вдаль".

Старицкий ввел в язык следующие слова:

  • незагойний;
  • завзяття;
  • байдужість;
  • темрява;
  • привабливий;
  • потужний;
  • передчасний.

Иван Франко впервые использовал следующие лексемы:

  • чинник;
  • недвижно;
  • невпинний;
  • отвір;
  • привід;
  • припис;
  • пречудовий;
  • проблиск;
  • поступ;
  • прямовисно;
  • свідоцтво;
  • привид.

Пантелеймон Кулиш впервые употребил в своих произведениях слова "вабити", "зграя", "злочинець", "несвідомий", "покора", "послуга", "почуття", "рівність".

Лесю Украинку считают автором благозвучных слов "провесна", промінь", "невідборонно".

Языковеды исследовали, что Марко Вовчок является автором слов: "красень", "легкодухий", "намір", "питання", "струмінь", а Леонід Глібов ввів дієслова "бурмотати" та "пожовкнути".

"Світогляд", "стосунок", "перепона", "квітник", "вигукування", "сміливість" – эти лексемы впервые использовал в своих повестях и романах Иван Нечуй-Левицкий.

Благодаря поэзии Павла Тычины язык обогатился словами"бистрозір", "акордитися", "весніти", "віковіччя", "дрібртінь".

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каких слов не существует в украинском языке, но их постоянно употребляют.

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