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Новости из США. Главное к концу недели. Суббота, 1 марта 2025.

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Сегодня только одна тема: последствия истории в Овальном кабинете в пятницу.

Послесловие ко всему с долей юмора

* В пятницу в США произошли два взаимосвязанных события. Президента Украины Владимира Зеленского выгнали из Белого Дома. А Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики Каю Каллас, прибывшую в Вашингтон для переговоров, вообще не пустили на порог – госсекретарь Рубио отказался от встречи с ней "из-за занятости".

Взаимосвязь этих событий состоит в том, что США под руководством Трампа и его администрации, под MAGA-знаменами уходят из той либерально-демократической цивилизации, которую сами создали после Второй мировой войны.

Кая Каллас, вынужденная покинуть Вашингтон, написала короткий твит, являющийся единственно правильным выводом: "Свободному миру нужен новый лидер".

США в лице своего 47-го президента отказались от роли лидера свободного мира, той либерально-демократической цивилизации, которую они создали во второй половине 20-го – в начале 21-го веков. Отказались потому, что ни Трампу, ни его главному спонсору олигарху Илону Маску, ни другим его соратникам-миллиардерам, ни современной республиканской партии, свободный, либерально демократический мир не нужен. Трамп видит мир как достояние "сильных мужчин", которые должны решать, как жить остальным, и жить ли им вообще. Все остальные, кроме "сильных мужчин", должны знать свое место, не высовываться и делать то, что им укажут. Свободной, либерально-демократической цивилизации в этой картине мира, которую видит Трамп, нет и не может быть места. США, как стране демократии и свободы в этой картине тоже нет места. Поэтому целью Трампа и современной республиканской партии является установление в стране ультраправого авторитарного режима во главе с "сильным мужчиной".

Что и почему произошло в Овальном кабинете Белого Дома в пятницу? Было ли то, что произошло, предопределено? Думаю, что было. И вот, почему.

У Трампа и его окружения была очевидная цель. Представить Украину как не желающую "мира" и представить путина, как готового заключить "мир". Представить Украину, как "играющую с третьей мировой войной" (слова Трампа) и представить путина, как заслуживающего полного доверия, поскольку он – ответственный "сильный мужчина", как и Трамп, естественно (поэтому Трамп не может ему не верить). "Сильные мужчины" договорятся между собой, а вы все, мелкие люди, не болтайтесь у "сильных мужчин под ногами". Представить Трампа, как всесильного "миротворца" (недаром же Трамп сказал: "Я предотвратил войны, которые благодаря мне даже не смогли начаться"). Представить Украину как виновницу и войны в целом (вместе с Байденом, поскольку Украина хотела в НАТО, а "глупый", "спящий" Байден ее к этому поощрял) и того, что война продолжается, так как это Украина не соглашается на ее прекращение.

Эта цель была очевидной после того как Трамп и его окружение должны были убедиться в том, что ясно всем, кто хоть как-то анализирует происходящее: путин не пойдет ни на какие уступки, будет настаивать на выполнении всех своих требований, то есть на фактической капитуляции Украины, ее полном уходе из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей как на условии для разговоров о чем-либо.

Если в виртуальной картине мира, которую нарисовал себе Трамп, он мог верить, что может договориться с путиным о чем-то в силу своей особой "магии", то его госсекретарь и советник по национальной безопасности во время встречи с российским риббернтропом должны были убедиться, что ни о чем с путиным договориться невозможно. Это и предопределило решение Трампа сделать Украину виноватой в том, что он, "всесильный миротворец", не может "заключить мир".

Обычно, когда иностранные лидеры встречаются в Белом Доме с американскими президентами, перед встречей происходит протокольное рукопожатие для телекамер в креслах у камина в Овальном кабинете, следуют короткие заявления президента и его гостя в связи со встречей (чаще всего зачитываемые по заранее написанному тексту), после чего журналистам максимум разрешается задать 1-2 вопроса, и их просят удалиться. А переговоры происходят уже без телекамер и посторонних глаз.

Трамп изменил этот протокол. Во-первых, он сам начинает выступать с пространными заявлениями перед гостем и журналистами. Затем, после ответного выступления гостя, дает возможность журналистам задавать вопросы в течение 40-45 минут. Надо сказать, что журналисты, которых сейчас пускают в Овальный кабинет, – это отобранные нынешним Белым Домом люди. Например, туда не пускают теперь корреспондентов респектабельных американских агентств AP и Reuters. Но на встречу Трампа и Зеленского в Овальный кабинет был допущен впервые за много лет корреспондент российского пропагандистского рупора тасс. Туда теперь также допускаются многочисленные корреспонденты различных ультраправых псевдо СМИ – от ультраправых пропагандистских телеканалов One America News и Newsmax до ультраправых подкастеров.

Так вот, на достижение цели, которую поставили перед собой Трамп и его советники, и был направлен прием в Овальном кабинете перед телекамерами с участием журналистов. В том, что Трамп и его окружение готовились показать Зеленского и Украину в плохом свете и при возможности спровоцировать его, у меня нет сомнений. Объясню, почему. В разговор в какой-то момент вступил вице-президент Вэнс, с невежливыми и оскорбительными для Украины и ее президента заявлениями. Собственно, с этого момента и начался обмен резкими репликами.

Протокол таких встреч, как объяснила, например, бывшая советница президента Обамы по национальной безопасности Сюзан Райс, категорически не предусматривает, что кто-то, кроме президента может говорить что-либо, если только президент явно и внятно не попросит кого-то ответить на какой-то вопрос. Трамп не предоставлял слово Вэнсу. Он начал говорить сам. И это говорит о том, что его вступление в разговор было домашней заготовкой. Он точно не мог бы вступить в разговор по своей инициативе – значит, этот сценарий был оговорен заранее.

Зеленского пытался вывести из себя незадолго до этого "корреспондент" одного из ультраправых американских рупоров, стоявший не вместе с другими журналистами, а рядом с советником по национальной безопасности Волцем, словно он член американского правительства. Иронично-издевательский вопрос, о том, есть ли у Зеленского костюм, и о том, не кажется ли ему, что он в неподобающем виде пришел в Овальный кабинет, – это очевидная провокация. Ультраправых пропагандистов никак не заботит, что Илон Маск приходит в Овальный кабинет и на заседания кабинета министров в майке, или в расстегнутом пальто надетом на майку, в бейсбольной кепке на голове, да еще и со своим четырехлетним сыном, пританцовывает в Овальном кабинете, и так далее. Кстати, Маска, приходящего в таком виде в Овальный кабинет и на заседание кабинета министров, в пятницу часто показывали для контраста американские новостные телеканалы.

Мог ли Зеленский не отвечать на провокацию и просто промолчать? Или просто выразить публично "благодарность Трампу", которой требовал Вэнс? Чтобы дождаться, когда Трамп предложит журналистам выйти, а затем говорить без телекамер?

Вероятно, мог. Было ли бы это лучше, был бы результат другим, полюбил ли бы Трамп Украину? Ответ на все эти вопросы отрицательный.

Главным результатом того, что произошло в Овальном кабинете в пятницу является то, что весь мир увидел совершенно ясно: Трамп и трамповская Америка уходят из свободного, либерально-демократического мира. Этот мир Трампу не нужен. И поэтому совершенно права Кая Каллас: свободному миру нужен новый лидер.

Как сообщают в субботу американские СМИ со ссылками на источники в окружении Трампа, сам Трамп и его ближайшее окружение довольны тем, что произошло в пятницу: Трамп продемонстрировал себя "сильным мужчиной". Был ли он при этом на самом деле похож вместе со своими подручными на компанию гопников или на Дона Карлеоне и его окружение из "Крестного отца", все могут решать для себя сами. Трамп, вероятно, уверен, что расчистил себе дорогу к осуществлению своей мечты – к встрече с путиным. Ведь он "показал", что это Украина не хочет мира, а "путин хочет мира" (слова Трампа), и поэтому Трамп будет с ним "заключать мир".

Но истина состоит в том, что с путиным Трамп "мир" заключить не сможет. Потому что на "мир" в виде своей капитуляции не согласится Украина. И в этом смысле то, что произошло в Овальном кабинете в пятницу, может оказаться не таким плохим событием для мира, каким кажется на первый взгляд. Потому что это событие должно мобилизовать страны реально существующего свободного, либерально-демократического мира на поддержку Украины и на защиту своего мира – мира свободы, демократии и прав человека, мира ценностей.

Единодушная реакция лидеров стран свободного мира с выражением поддержки Украине – свидетельство того, что сигнал из Овального кабинета был понят. Не так, как этого хотел Трамп.

Очень теплый, демонстративно теплый прием президента Украины в субботу в Лондоне британским премьер-министром, заявление о неизменности поддержки Украины "столько, сколько потребуется" – свидетельство того же. Встреча в воскресенье в Лондоне лидеров европейских стран для обсуждения обеспечения безопасности Европы и поддержки Украины – еще одно свидетельство того же.

То, что в воскресенье президента Украины примет в Лондоне король Чарльз – еще одно очень сильное свидетельство того же. С королем мечтал встретиться Трамп. А король будет встречаться с Зеленским, демонстрируя поддержку Украине. И это очень символично. Потому что король Чарльз точно хорошо знает не только из курса истории, но прежде всего из истории своей семьи, как Великобритания во главе с его дедушкой, королем Георгом, противостояла вселенскому злу нацизма во Второй мировой войне, при этом с июня 1940 по июнь 1941 года противостояла одна единственная из всех стран мира. И поэтому для короля Чарльза противостояние вселенскому злу – это то, что он не может не воспринимать как что-то очень близкое, очень необходимое для себя.

Реакция в США на произошедшее в пятницу так же поляризована, как поляризовано расколотое американское общество.

Республиканские сенаторы и конгрессмены приветствуют Трампа. Республиканский сенатор Грэм заявляет, что "еще никогда так не гордился президентом". Республиканский сенатор Викер, еще в пятницу утром, после встречи с Зеленским, написавший твит в поддержку Украины и с фотографией своего рукопожатия с гостем, поспешно твит удалил.

Но есть другая Америка.

Ведущие газеты – Нью-Йорк Таймс, Вашингтон Пост, новостные телеканалы CNN, MSNBC, телеканалы ABC, CBS, NBC в своих выпусках новостей уделили всему очень большое внимание. Все они выступили в поддержку Украины и с осуждением Трампа и Вэнса. С очень резким осуждением Трампа и Вэнса и с выражением полной поддержки Украине выступило много сенаторов демократов и демократических членов Палаты Представителей, в том числе в интервью разным телеканалам. 14 губернаторов штатов демократов опубликовали совместное заявление в поддержку Украины и с осуждением Трампа.

"День американского позора" - так называется статья в Нью-Йорк Таймс колумниста Брета Стивенса. Он заканчивает статью словами: "Невозможно обойти тот факт, что пятница была ужасным днем — ужасным для Украины, для свободного мира, для наследия Америки, которая когда-то отстаивала принципы Атлантической хартии.

Рузвельт и Рейган, должно быть, переворачиваются в своих могилах, как и Черчилль и Тэтчер. Все мы должны вернуть честь Америке, запятнанную гангстерами в Белом доме".

В статье в Нью-Йорк Таймс "Такого никогда прежде не было с американскими президентами" трижды лауреат Пулитцеровской премии Томас Фридман пишет:

"То, что произошло в Овальном кабинете в пятницу явно спланированная президентом Трампом и вице-президентом Вэнсом засада для президента Украины Владимира Зеленского — это то, чего никогда не случалось за почти 250-летнюю историю этой страны: в крупной войне в Европе наш президент явно встал на сторону агрессора, диктатора и захватчика против демократа, борца за свободу и жертву агрессии".

"Это полное извращение внешней политики США, которая проводилась всеми президентами со времен Первой мировой войны. Мои соотечественники-американцы, мы находимся в совершенно неизведанных водах, во главе с президентом, который — ну, я не могу поверить, что он российский агент, но он определенно играет одного из таких агентов по телевизору".

И тем не менее, это факт – Америка во главе с Трампом уходит из свободного мира. Стране, движущейся к авторитаризму, во главе со считающим себя "сильным мужчиной" президентом, этот мир не нужен.

Что будет дальше?

Если Трамп решит, что он расчистил себе дорогу к встрече с путиным, он может с ним встретиться. Чтобы заключить "мир". Примерно так, как он с Ким Чен Ыном подписывал нечто о безъядерном Корейском полуострове. Чтобы наконец делить с путиным мир на сферы влияния. Но есть еще один важный нюанс. Сам Трамп, как и его окружение, как и все американские ультраправые, как и очень многие наивные рядовые республиканцы, – все они уже давно лелеют одну абсурдную мечту – о том, что "белая и христианская Россия", избавившаяся от коммунизма, станет их союзницей в борьбе с коммунистическим Китаем. Единственное, чего им не хватает для этого, как они думают, чтобы Америка стала такой же авторитарной страной, как Россия. И вот тогда-то уж мы заживем! Разделим мир с Россией. А Китаю ничего не достанется.

Вы можете сколько угодно говорить, что это абсурд, бред, но они так на самом деле думают.

И это может не сулить ничего хорошего никому. Россия никогда не будет союзницей США в борьбе с Китаем. Просто потому, что у Китая и России есть очень сильный общий интерес – ослабление США и Запада в целом. "Дружба" Трампа с путиным, если она начнется с предательства Украины в стиле Мюнхена образца 1938 года, начнет развиваться в сторону дележа мира на сферы влияния, не может дальше развиваться по сценарию, отличному от дружбы сталина с гитлером.

Однако, произошедшее в пятницу в Овальном кабинете крайне затруднит для Трампа заключение "мира" с путиным. После опыта с Ким Чен Ыном, при несогласии с таким "миром" ни Украины, ни свободного, демократического мира, Трамп выставит себя на посмешище.

Но если Трамп, тем не менее, пойдет на это, а затем попробует заключить с путинской Россией "союз", мир будет смотреть в лицо третьей мировой войне. Потому что сценарий такой дружбы "сильных мужчин" из истории известен.

* И в заключение для разрядки. В прошедший понедельник утром, когда начинался рабочий день, на больших экранах и на всех мониторах, установленных в здании федерального министерства городского хозяйства и развития в Вашингтоне, появилось видео, сгенерированное с помощью нейросети, или, как модно теперь выражаться с помощью "искусственного интеллекта". На этом видео Трамп усердно целовал и облизывал стопы Маску.

После взлома людьми Маска компьютерных сетей во всех министерствах, из защищенность находится на очень низком уровне. Но нет худа без добра.

Хотя президент Буш-старший в день передачи власти президенту Клинтону оставил на рабочем столе президента в Овальном кабинете письмо со словами: "Билл, теперь Ваш успех – это успех нашей страны", я хочу искренне пожелать Трампу выглядеть впредь в глазах всего мира именно как на этом видео, и только так. Потому что в этом будет и подлинный успех страны, Америки, и успех свободного мира, и успех всего мира в целом.

До конца истории под названием "Страх: Трамп в Белом Доме" (с) (название книги Боба Вудворда, изданной в 2018 году) остался 1421 день.

Спасибо всем, кто прочитал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем.

В конечном итоге, то, что происходит в мире, зависит от нас. От того, боремся ли мы со злом, делаем ли Добро, остаемся ли просто наблюдателями, ждем ли пассивно и верим, что кто-то где-то что-то решит за нас, или боремся со злом и делаем все возможное, чтобы победило Добро.

Мы не должны допустить того, чтобы зло победило. Победа зла будет означать конец мира, в котором мы живем. Допустить этого мы не должны. Особенно сейчас.

Українські Друзі, обіймаю та люблю вас усіх. Бережіть один одного, дуже вас прошу.

Україна є і буде завжди.

А зло буде переможене та покаране. І це неодмінно.