Почему сегодня чувство воплотившейся антиутопии? А вот представьте абсурд 1940 года.

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Рейх яростно бомбит Британию, Черчилль прилетает в Вашингтон за помощью. А Рузвельт ему говорит:

– Сэр, ваша карта бита. Заключайте, пока не поздно, договор с фюрером. Он миролюбивый человек, я его давно знаю.

– Но, господин президент, он нас бомбит! Мои предшественники в 1938 году пытались с ним договориться, но вы видите, что получилось? Он принципиально не соблюдает никаких договоров.

В разговор вступает вице-президент Гарнер:

– Черчилль, у вас в стране бардак! Мы и Гитлер хотим мира, а вы хотите войны! Это вы недоговороспособны! Своими требованиями о поддержке вы проявляете неуважение к нашему Овальному кабинету.

Рузвельт:

– Да, Черчилль, вы играете со Второй мировой! Немедленно миритесь с Гитлером, а нам отдайте все ресурсы вашего острова. Кстати, где ваш костюм?