Ок. Давайте на холодную голову.

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Ситуация стала ужасной. Этот вывод я делаю не из того, что случилось, не из дальнейших заявлений Белого дома, а исключительно из заявления Линдси Грэма. Сенатор Грэм является носителем здравого смысла и политического мышления в команде Трампа. Он всегда был нашим союзником, и благодаря своему влиянию на Трампа сглаживал углы. Его заявление о том, что Зеленский должен уйти в отставку – это самая плохая новость по факту встречи в овальном кабинете...

Далее текст на языке оригинала.

Втім, до катастрофи ще дуже далеко. Справа в тому, що Трамп планував підписати з нами угоду, вийти сказати, який він красунчик, а ми гарні партнери, і він завжди це знав. Проте все пішло не по плану, не тільки для нас, а й для нього. Після угоди він планував продовжити зусилля щодо мирного процесу. Щоб зблизитись з росією і вирвати її з рук Китаю, йому потрібний мирний процес, який все це прикриває. Тепер же цього немає, і як йому контактувати з росіянами чи відновлювати з ними стосунки? Робити це без миру буде відвертою зрадою і публічними поступками, а Трамп не грає в слабака. Тому великою мірою, його команда сама не знає, що робити зараз.

Втім, у Трампа є декілька можливих сценаріїв зараз. Перший, і найбільш вірогідний - він розпочне масштабний тиск, щоб отримати "вибачення", "угоду" і ще щось, наприклад, газо-траспортну систему. Людям зі слабкими нервами я не заздрю. Бо цей тиск буде відбуватись на всіх рівнях, від розслідування корупції і розповідях про розкрадання допомоги, до розмов про зняття санкцій з росії, зупинка постачання озброєння тощо. Тиск завершиться спільною зустріччю на прохання європейських партнерів. На цій зустрічі всі трохи повихваляють Трампа, повибачаються замість нас, і "його величність" відійде. І всі спробують повернутись в точку з якої розпочались проблеми.

Другий сценарій теж проблемний. Трамп і команда розділяють Зеленського і Україну. В цьому сценарії вони продовжують підтримку України, але вимагають зміни Президента. Фактично, вони зроблять ставку на перевибори. Це дозволить їм вести перемовини з росіянами, щоб спробувати переконати їх на "перевиборче перемир’я". Сумнівно, що їм це вдасться, але якщо вдасться, то опинимося в дуже не зручній ситуації. Оскільки якщо орки зупиняться, то і наші європейські партнери будуть підтримувати проведення виборів. А вони відомі нам лицеміри.

Третій сценарій – ми таки цього тижня або вибачаємося, або вигадуємо інший спосіб задобрити "Трампа". Звісно, на це мало шансів.

Що робити нам?

Як мінімум, запастись терпінням і не вичуджувати нових срачів та конфліктів. У Трампа теж мало часу, влаштований ним хаос погано продається всередині США. Ми маємо запустити процес, про який я постійно кажу - формування спільної політики безпеки та оборони ЄС. Сам запуск такого процесу буде виглядати політичною поразкою Трампа. Європа зможе закупляти американське озброєння для нас, оскільки це про бізнес, а тут блокування не буде. З часом реальність всеодно вирівняє Трампа, і він вернеться на правильний шлях.

Водночас, треба не забувати про європейське лицемірство. Американський захист дуже комфортний для них, і скоріше вони вирішать почекати, поки Трамп піде, чим розгорнуть мільярдні програми на власний захист. Це вже все було в 2017му, коли вони зробили саме такий вибір, замість зміцнення власної оборони.