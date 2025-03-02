'Нужен мир, подкрепленный гарантиями безопасности': в Лондоне стартовал саммит по поддержке Украины в войне. Детали, фото и видео (обновляется)

В воскресенье, 2 марта, в Лондоне проходит саммит европейских лидеров, посвященный вопросам системы безопасности на континенте и предстоящим гарантиям безопасности для Украины. В Великобритании надеются, что эта встреча должна позволить приблизиться к установлению справедливого и устойчивого мира в украинском государстве.

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Инициатором выступил премьер-министр Кир Стармер, сообщает сайт британского правительства. OBOZ.UA следит за событием и передает главные тезисы участников.

16:35 – в начале саммита премьер Великобритании подчеркнул, что европейские лидеры должны активизировать этот "момент, который встречается только в каждом поколении".

"Мы собираемся здесь сегодня, потому что это уникальный момент для безопасности Европы, и мы все должны активизироваться", – отметил глава британского правительства.

Он также обратился к Зеленскому со словами: "Надеюсь, вы знаете, что мы все с вами и народом Украины столько, сколько нужно, все за этим столом".

Европейские лидеры, генсек НАТО, а также премьер-министр Канады Джастин Трюдо и глава МИД Турции сейчас ведут переговоры.

16:33 – участники саммита в Лондоне собрались для протокольного фото.

16:30 – до начала саммита президент Зеленский провел встречу с премьером Италии Джорджей Мэлони.

"Хорошая встреча с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони для наработки совместного плана действий по окончанию войны справедливым и устойчивым миром. Никто не заинтересован в продолжении и быстром возвращении войны, кроме Путина, поэтому важно сохранять единство вокруг Украины и усиливать позиции нашего государства во взаимодействии с союзниками – странами Европы и США. Украине нужен мир, подкрепленный надежными гарантиями безопасности. Благодарю Италию за постоянную поддержку и партнерство в приближении мира в Украине", – отметил глава государства.

16:23 – Возле Даунинг-стрит собрались сотни людей, поддерживающих Украину. Свой митинг они начали с исполнения гимна нашего государства.

В руках люди несли флаги Украины и плакаты с надписями "Война в Украине не закончилась!" Мир проснись!" и "российский плен убивает".

Над стеной висел метровый баннер с надписью: "Когда падет последний украинский солдат, [Владимир] Путин придет за вами, госпожа(и) господа!"

16:05 – участие в саммите примет временный президент Румынии Илие Боложан, журналисты зафиксировали его прибытие. Последним прибыл премьер-министр Испании Педро Санчес.

15:59 – президент Украины прибыл на саммит в Лондоне. Его тепло встретил Стармер. Политики коротко поговорили возле дверей, прежде чем войти внутрь.

Сразу после Зеленского на саммит прибыл экс-главком ВСУ, а ныне посол Украины в Великобритании Валерий Залужный.

15:52 – генсек НАТО Марк Рютте заявил, что он настроен "очень положительно" перед сегодняшней встречей в Лондоне.

По его словам, сегодня необходимо обсудить три ключевых момента, в том числе поддержку Украины и сохранение прочности НАТО.

15:48 – Стармер встретил премьера Италии Джорджу Мэлони. После разговора с британским коллегой она отправилась к месту проведения саммита. Мэлони заявила о необходимости "наведения мостов" во избежание раскола Запада

"Я думаю, что очень, очень важно, чтобы мы избежали риска раскола Запада. Я думаю, что в этом вопросе Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в наведении мостов", – подчеркнула премьер Италии.

15:40 – Sky News сообщает о прибытии к месту проведения саммита премьер-министра Норвегии Йонаса Гар Стере, министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, а также премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен, премьер-министра Нидерландов Дика Шуфа и канцлера Германии Олафа Шольца.

Также прибыли главы правительств Дании Мэтте Фредериксен и Нидерландов Дик Шуф, примут участие в саммите и президент Финляндии Александр Стубб и президент Европейского совета Антонио Коста.

15:31 – на саммит прибыл премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

15:26 – в Lancaster House прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен для участия в международном оборонном саммите. Также прибыли главы правительств Швеции Ульф Кристерссон и Чешской Республики Петр Фиала.

15:06 – к месту проведения саммита начали прибывать высокие гости. Среди первых – премьер-министр Польши Дональд Туск.

После него в Lancaster House прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Также среди первых прибыл президент Франции Эммануэль Макрон.

Участники саммита в Лондоне

На мероприятие приглашены представители более полутора десятков стран. В их числе президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Италии Джорджа Мэлони и лидер Франции Эммануэль Макрон.

Кроме того, присутствуют президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и лидеры Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Польши, Испании, Канады, Финляндии, Швеции, Чехии, Румынии.

Также в лондонском саммите примет участие министр иностранных дел Турции.

При этом вне списка участников оказались страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония выразили возмущение из-за того, что их представителей не пригласили на саммит.

Ожидание от лондонского саммита

На саммите принялись обсуждать различные темы, в частности, укрепление позиций Украины, учитывая постоянную военную поддержку и усиление экономического давления на Россию. Кроме того, необходимость крепкого и долгосрочного соглашения, которое обеспечит постоянный мир и гарантии, что украинцы смогут сдерживать и защищаться от будущих нападений РФ. Еще одной темой диалога лидеров станут дальнейшие шаги по планированию надежных гарантий безопасности.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими западными лидерами в воскресенье попытается возродить надежду в завершение российско-украинской войны мирным соглашением, пишет Reuters.

По данным западных СМИ, Зеленский в Лондоне может получить обещание поддержку европейских лидеров, которое они выражали как до, так и после его встречи с президентом США в Белом доме 28 февраля. В частности, от Стармера и других европейских лидеров, "сталкивающихся с острым вопросом", смогут ли они взять на себя шефство в обеспечении Киева оружием и финансами до начала любых возможных мирных переговоров.

Стармер надеется, что 2 марта европейские лидеры предложат более конкретные средства для поддержки Украины, а также попытаются восстановить возможное мирное соглашение с РФ, убедив Трампа в том, что Европа может выступить в защиту.

Крым этого западные обозреватели ожидают, что некоторые лидеры могут побуждать Зеленского вернуться к переговорам с американским президентом.

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Как сообщал OBOZ.UA, накануне в Лондоне состоялась встреча Зеленского и Стармера. В их присутствии Министр финансов Украины Сергей Марченко (онлайн) и канцлер казначейства Великобритании Рейчел Ривз подписали кредитный договор между Украиной как заемщиком и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии как кредитором.

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