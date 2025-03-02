Bild: Трамп считает, что нашел в Путине друга, но тот его просто использует

Скандал во время встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Овальном кабинете 28 февраля был срежиссирован американской стороной. Главу государства, уже более трех лет защищающегося от полномасштабного вторжения РФ, просто заманили в ловушку, чтобы публично унизить в прямом эфире на глазах у миллионов людей по всему миру.

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Целью Трампа было убедить американцев в "неблагодарности" Украины и в том, что она "не достойна" дальнейшей помощи, американский президент хочет подружиться с российским диктатором Владимиром Путиным, однако его ждет горькое разочарование. Такое мнение высказал немецкий политолог, эксперт по внешней политике, профессор Кельнского университета Томас Йегер в беседе с BILD.

Он разделяет мнение многих западных аналитиков по поводу того, что скандал в Овальном кабинете был заранее спланирован командой Трампа. Целью было публичное унижение украинского президента.

Йегер утверждает, что "скандал был инсценирован", а Вашингтон с самого начала готовил Зеленскому ловушку.

Одним из главных действующих лиц заранее заготовленного сценария стал Джей Ди Вэнс – вице-президент и ближайший соратник Трампа. Ранее он вызвал возмущение и шок в Европе, выступив с обвинениями в адрес европейских государств на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Трамп и Вэнс хотели унизить Зеленского. Вот почему они устроили прямую трансляцию этого зрелища. Сначала они его дразнили, а потом укусили", – отметил Йегер.

В Вашингтон Зеленского Трамп и его окружение заманили под предлогом возможного соглашения о редкоземельных металлах. Однако оно нынешнюю администрацию США интересовало мало. Истинной целью было повышение уровня поддержки пророссийского курса Трампа в США.

Трамп, как отмечает Йегер, пытается убедить американцев, что Украина "недостойна" дальнейшей помощи, так как якобы ведет себя "неблагодарно". Эта идея встречает сопротивление у большинства американцев. В восторг от нее приходят лишь представители "ядерного" электората Трампа, которые ничуть не задумываются, что их лидер уничтожает авторитет и все достижения США в геополитической плоскости за последнее почти столетие.

"Трамп в настоящее время подрывает доминирующее положение США в международной политике. Он оттолкнул от себя всех союзников, которых Соединенные Штаты приобрели за последние 80 лет", – утверждает Йегер.

На данный момент, по мнению эксперта, Трамп уверенно идет по пути сближения с Путиным, но Йегер скептически оценивает его перспективы.

"Трамп считает, что нашел в Путине друга, но тот его просто использует", — подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее сообщалось, что в США провели опрос, кто несет ответственность за ссору в Овальном кабинете. Половина опрошенных назвали виновником случившегося Трампа, чуть более 40% винят Вэнса, вину же Зеленского в скандале рассмотрели лишь 4% участников опроса.

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