Авторитетные медики объяснили, почему нельзя увольнять Степанова: названы аргументы

Авторитетные медики Украины единодушно поддержали министра здравоохранения Максима Степанова, выступив против его отставки. Они отметили, что пока в стране нет должной профессиональной замены в медицинской сфере.

Медики записали совместное обращение к народным депутатам Верховной Рады. Об этом было сказано на пресс-брифингу Медицинского совета при Минздраве по поводу критической ситуации в сфере здравоохранения в понедельник, 17 мая. Врачи отметили, что в случае отставки Степанова медики оставляют за собой право принять крайние меры.

"Уважаемые народные депутаты! Это обращение – попытка достучаться до вашего разума, сердца и совести. Накануне вынесения на голосование вопроса об отставке министра здравоохранения Максима Степанова хотим предостеречь вас от огромной ошибки, которая может стоить жизни десяткам тысяч украинцев. Уволить действительно профессионального министра без наличия более профессиональной кандидатуры на эту должность в разгар мирового пандемии могут только те, кому небезразлична судьба многомиллионной нации", – говорится в заявлении.

Врачи отметили, что Степанов – медик по образованию и по призванию. Также он как чиновник находится на своем месте и как никто знаком в проблемах отрасли.

"Он мешает многим тем, что пытается сделать медицину честной, прозрачной и эффективной", – добавили медики.

Медики подчеркнули, что благодаря Степанову удалось достичь договоренностей по миллионным контрактам на поставку вакцин от COVID-19.

"Фактически без помощи от других ветвей власти, в том числе, и от парламента, который в бюджете урезал необходимую на вакцины сумму расходов с 15 до 4 млрд грн, он смог договориться о миллионных контрактах на поставку вакцин, смог обуздать три волны пандемии с минимальными потерями и довольно мягкими по сравнению с другими странами ограничительными мерами", – говорится в обращении.

Всего Степанова поддержали 13 из 19 членов Медицинского совета, среди них директор Института сердца Министерства здравоохранения, кардиохирург Борис Тодуров и ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская.

Отметим, что министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не писал никакого заявления на увольнение и намерен дальше бороться за качественную медицину для граждан. Кроме того, он осудил политиков, которые выступают против таких изменений.

Напомним, что 14 мая стало известно, что премьер-министр Украины Шмыгаль подал представление об отставке Степанова в парламент. По данным СМИ, заменить его может действующий заместитель, главный санврач страны Виктор Ляшко.

Эту кандидатуру в качестве замены Степанову подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, анонсировав новые кадровые изменения.

Добавим, что ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская раскритиковала возможное увольнение министра здравоохранения Степанова.

Также опрос показал, что больше половины украинцев выступили против увольнения министра здравоохранения Степанова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Фракция "Слуга народа" 17 мая проведет заседание, основной темой которого будут кадровые перестановки в Кабинете министров.