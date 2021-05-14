Арахамия подтвердил увольнение министров и анонсировал новые кадровые изменения

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и здравоохранения Максима Степанова готовятся заменить.

Кадровые перестановки он прокомментировал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 14 мая. Журналист спросил у народного депутата о вероятных увольнениях. "Ну, не вероятные, а, фактически, это уже будет сделано на следующей неделе", – ответил "слуга", имея ввиду Петрашко и Криклия.

Он также выдал зрителям "спойлер" – о еще одном кадровом назначении и "маленькой детали в тех назначениях, которые планируются".

Что касается министра Степанова, то его вопрос также будет рассматриваться во время заседания фракции "Слуга народа".

"Насколько мне известны настроения во фракции, то он с большой вероятностью будет уволен", – сказал Арахамия. Во время голосования в Верховной Раде также высоки шансы набрать необходимое количество голосов.

Он добавил, что возможность снятия с должности главы Минздрава, поскольку тот не написал заявление об отставке, будет решаться дольше, чем двух его коллег.

"Слуга" также подтвердил кандидатуры вероятных преемников министров:

министерство развития экономики может возглавить нынешний руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

министерство инфраструктуры – Александр Кубраков, глава "Укравтодора";

Минздрав – главный санврач страны Виктор Ляшко.

По словам народного депутата, эти кандидаты уже дали свое согласие на новые должности.

Среди причин увольнения Степанова глава фракции СН назвал проблемы с закупками вакцин против коронавируса. Глава Минздрава не проявлял должной эффективности в этом направлении, а многими переговорами занимались президент Владимир Зеленский и его офис.

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