Арахамия подтвердил увольнение министров и анонсировал новые кадровые изменения
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил, что министров развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и здравоохранения Максима Степанова готовятся заменить.
Кадровые перестановки он прокомментировал в эфире "Свободы слова Савика Шустера" 14 мая. Журналист спросил у народного депутата о вероятных увольнениях. "Ну, не вероятные, а, фактически, это уже будет сделано на следующей неделе", – ответил "слуга", имея ввиду Петрашко и Криклия.
Он также выдал зрителям "спойлер" – о еще одном кадровом назначении и "маленькой детали в тех назначениях, которые планируются".
Что касается министра Степанова, то его вопрос также будет рассматриваться во время заседания фракции "Слуга народа".
"Насколько мне известны настроения во фракции, то он с большой вероятностью будет уволен", – сказал Арахамия. Во время голосования в Верховной Раде также высоки шансы набрать необходимое количество голосов.
Он добавил, что возможность снятия с должности главы Минздрава, поскольку тот не написал заявление об отставке, будет решаться дольше, чем двух его коллег.
"Слуга" также подтвердил кандидатуры вероятных преемников министров:
министерство развития экономики может возглавить нынешний руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко.
министерство инфраструктуры – Александр Кубраков, глава "Укравтодора";
Минздрав – главный санврач страны Виктор Ляшко.
По словам народного депутата, эти кандидаты уже дали свое согласие на новые должности.
Среди причин увольнения Степанова глава фракции СН назвал проблемы с закупками вакцин против коронавируса. Глава Минздрава не проявлял должной эффективности в этом направлении, а многими переговорами занимались президент Владимир Зеленский и его офис.
Предлагаем посмотреть трансляцию программы:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Фракция СН 17 мая проведет заседание, основной темой которого будут кадровые перестановки в Кабинете министров.
Выяснилось, что заявления об увольнении по собственному желанию подали министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Петрашко и министр инфраструктуры Криклий.
Чиновников на их должностях могут заменить Любченко и Кубраков соответственно. Что известно об этом – читайте по ссылке.
Кроме того, 14 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал представление об отставке министра здравоохранения Степанова в Верховую Раду.