Степанов: я не писал заявления об увольнении, битва не проиграна, все только начинается

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не писал никакого заявления на увольнение и намерен дальше бороться за качественную медицину для граждан. Кроме того, он осудил политиков, которые выступают против таких изменений.

Видеообращение к украинцам чиновник обнародовал на личной странице в Facebook. Степанов отметил, его основная цель – удовлетворить потребности как пациентов, так и медиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Год назад я взял на себя ответственность за всю медицинскую систему в стране, врачей, медиков и пациентов. Боролся за высокие зарплаты, за развитие медицинской отрасли, за жизнь каждого украинца. Убежден, что рядом с профессионализмом, не может быть места политической целесообразности и конъюнктуре. Врач и пациент, а не бюрократ и политик, должны решать, куда будет двигаться медицина в Украине. Проиграна ли битва? Нет. Все только начинается", – отметил министр в посте к ролику.

Ниже приводим полный текст речи Степанова.

У меня в жизни есть принцип – завершать начатое. Я не писал никаких заявлений на увольнение, потому что несу ответственность перед людьми. Со своей стороны депутаты, осознавая всю степень своей ответственности, должны принимать решения. Это соответствует демократическим принципам формирования органов власти в европейской стране.

Между мной и коллегами иногда возникали споры, поскольку я всегда твердо стоял на позиции, что здоровье нации нельзя ставить в зависимость от любых других проектов.

Убежден, нет ничего дороже жизни наших граждан. Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания. Однако события последних дней заставляют меня выразить свою позицию откровенно и открыто.

Закрывать глаза на то, как руками политических сил с низким рейтингом уничтожается медицинская система и врачей снова пытаются загнать в стойло, я не буду.

Поскольку твердо убежден, что реформы должны задумываться и реализовываться специалистами и практиками, а не подгоняться под политическую конъюнктуру и выгоду.

Хирург, который стоит у стола, должен говорить политикам, что ему необходимо для более качественной работы, а не наоборот. Именно так я строил свою работу – прислушивался, что нужно прежде всего врачам, медикам.

Уже год, как наша страна живет в новой реальности, название которой – пандемия коронавируса. Чем запомнился этот год? Бессонными ночами медиков, которые в режиме 24 на 7 спасали жизни украинцев, круглосуточной работой моей команды по восстановлению способности медицинской системы. И, к сожалению, перманентной подковерной борьбой противников изменений, которые мы вводили.

По моему глубокому убеждению, нормальная медицина – это когда врач думает, как спасти пациента, а не как прокормить свою семью. Поэтому моя борьба за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков шла в разрез с их идеологией врача-крепостного, который находится в полной зависимости от медицинских бюрократов.

Моя формула качественного и медицинского обеспечения, в которой за украинцами ходит здоровье, а не деньги, не соответствовала их представлению расточительности. Мои решения лечить украинцев в Украине – их привычке к самообогащению и паразитированию.

Я брал на себя ответственность и обещал пациентам и врачам лучшее будущее. И слово свое держу.

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