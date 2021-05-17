Степанов: я не писал заявления об увольнении, битва не проиграна, все только начинается
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что не писал никакого заявления на увольнение и намерен дальше бороться за качественную медицину для граждан. Кроме того, он осудил политиков, которые выступают против таких изменений.
Видеообращение к украинцам чиновник обнародовал на личной странице в Facebook. Степанов отметил, его основная цель – удовлетворить потребности как пациентов, так и медиков (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Год назад я взял на себя ответственность за всю медицинскую систему в стране, врачей, медиков и пациентов. Боролся за высокие зарплаты, за развитие медицинской отрасли, за жизнь каждого украинца. Убежден, что рядом с профессионализмом, не может быть места политической целесообразности и конъюнктуре. Врач и пациент, а не бюрократ и политик, должны решать, куда будет двигаться медицина в Украине. Проиграна ли битва? Нет. Все только начинается", – отметил министр в посте к ролику.
Ниже приводим полный текст речи Степанова.
У меня в жизни есть принцип – завершать начатое. Я не писал никаких заявлений на увольнение, потому что несу ответственность перед людьми. Со своей стороны депутаты, осознавая всю степень своей ответственности, должны принимать решения. Это соответствует демократическим принципам формирования органов власти в европейской стране.
Между мной и коллегами иногда возникали споры, поскольку я всегда твердо стоял на позиции, что здоровье нации нельзя ставить в зависимость от любых других проектов.
Убежден, нет ничего дороже жизни наших граждан. Пока подковерные игры касались меня лично, я не обращал внимания. Однако события последних дней заставляют меня выразить свою позицию откровенно и открыто.
Закрывать глаза на то, как руками политических сил с низким рейтингом уничтожается медицинская система и врачей снова пытаются загнать в стойло, я не буду.
Поскольку твердо убежден, что реформы должны задумываться и реализовываться специалистами и практиками, а не подгоняться под политическую конъюнктуру и выгоду.
Хирург, который стоит у стола, должен говорить политикам, что ему необходимо для более качественной работы, а не наоборот. Именно так я строил свою работу – прислушивался, что нужно прежде всего врачам, медикам.
Уже год, как наша страна живет в новой реальности, название которой – пандемия коронавируса. Чем запомнился этот год? Бессонными ночами медиков, которые в режиме 24 на 7 спасали жизни украинцев, круглосуточной работой моей команды по восстановлению способности медицинской системы. И, к сожалению, перманентной подковерной борьбой противников изменений, которые мы вводили.
По моему глубокому убеждению, нормальная медицина – это когда врач думает, как спасти пациента, а не как прокормить свою семью. Поэтому моя борьба за высокие зарплаты и социальные гарантии медиков шла в разрез с их идеологией врача-крепостного, который находится в полной зависимости от медицинских бюрократов.
Моя формула качественного и медицинского обеспечения, в которой за украинцами ходит здоровье, а не деньги, не соответствовала их представлению расточительности. Мои решения лечить украинцев в Украине – их привычке к самообогащению и паразитированию.
Я брал на себя ответственность и обещал пациентам и врачам лучшее будущее. И слово свое держу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 мая стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал представление об отставке Степанова в парламент. По данным СМИ, заменить его может действующий заместитель, главный санврач страны Виктор Ляшко.
Эту кандидатуру в качестве замены Степанову подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, анонсировав новые кадровые изменения.
Ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская раскритиковала возможное увольнение Степанова, назвав ситуацию "тупой игрой".
Отметим, что по данным опроса социологической группы "Рейтинг", больше половины украинцев выступили против увольнения действующего главы Минздрава.