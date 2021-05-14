Криклий и Петрашко решили уволиться из Кабмина: в "Слуге народа" назвали преемников

Фракция "Слуги народа" проведет новое заседание, начало которого назначено на 19:00 понедельника, 17 мая. Основной темой должны стать кадровые вопросы.

Об этом сообщила народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина на своем Telegram-канале в пятницу, 14 мая. Как уточнила она, заявления об увольнении по собственному желанию написали министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Эти заявления, по словам Гришиной, уже поступили в парламент. Политик также опубликовала копию одного из них:

Также Гришина написала: "О том, что министерское кресло под министром инфраструктуры качается, поговаривали давно".

"Слуга" сообщила, что на последнее заседание Временной следственной комиссии по "Укрзалізниці" Криклий не явился, "а это чревато последствиями".

Народная избранница уточнила, что в Верховной Раде голосовать за освобождение министров с должности будут, скорее всего, на внеочередном заседании во вторник, 18 мая.

По данным "Слуги народа" Роксоланы Пидласой, варианты замены уже обсуждаются.

Претендентом на должность главы Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства является нынешний руководитель Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

Министром инфраструктуры, по словам народной избранницы, может стать Александр Кубраков, который сейчас возглавляет Государственное агентство автомобильных дорог ("Укравтодор").

Как писал OBOZREVATEL: