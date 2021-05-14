Стало известно, кто может заменить министров Криклия и Петрашко

Министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко и министра инфраструктуры Владислава Криклия могут заменить на должности Алексей Любченко и Александр Кубраков соответственно.

Об этом OBOZREVATEL сообщила нардеп от "Слуги народа" Роксолана Пидласа. Отметим, что Любченко ныне руководит Государственной налоговой службой, а Кубраков – Государственным агентством автомобильных дорог ("Укравтодором").

Что касается нынешних министров экономики и инфраструктуры, то Пидласа подтвердила, что они решили покинуть свои кресла.

"Они написали заявления по собственному желанию. Мы на фракции, думаю, сразу предложим замену", – рассказала нардеп нашему изданию.

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