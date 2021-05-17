Больше половины украинцев выступили против увольнения Степанова – опрос

Больше половины украинцев выступили против увольнения министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом говорят результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". Так, 55% респондентов сказали, что сейчас не нужно менять главу Минздрава. И лишь 25% опрошенных поддержали назначение нового главы министерства.

Напомним, что 14 мая стало известно, что премьер-министр Украины Шмыгаль подал представление об отставке Степанова в парламент. По данным СМИ, заменить его может действующий заместитель, главный санврач страны Виктор Ляшко.

Эту кандидатуру в качестве замены Степанову подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, анонсировав новые кадровые изменения.

Добавим, что ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская раскритиковала возможное увольнение министра здравоохранения Степанова.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

Фракция "Слуга народа" 17 мая проведет заседание, основной темой которого будут кадровые перестановки в Кабинете министров.