Шмыгаль подписал представление об отставке Степанова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал представление об отставке министра здравоохранения Максима Степанова в Верховую Раду. По данным СМИ, заменить его может действующий заместитель, главный санврач страны Виктор Ляшко.

О том, что документ об отставке передан в Раду, сообщила пресс-секретарь председателя парламента Дмитрия Разумкова Ольга Туний на странице в Facebook в пятницу, 14 мая. При этом сам глава Минздрава отметил, что самостоятельно заявления о своем увольнении он не писал.

Так, в эфире телеканала "Украина 24" на вопрос о том, что должно произойти для того, чтобы это заявление таки было написано, чиновник ответил: чтобы "на табло в Верховной Раде появилось 226 голосов "за" постановление о его отставке".

"Уже более 6 месяцев, начиная с ноября, начали собирать подписи за мою отставку. Я знаю точно, что я сделал за этот год и как мы проходим эту эпидемию. Я считаю, что этот год был одним из самых тяжелых в истории Украины. У нас есть достижения, мы сделали даже не шаг, а прыжок вперед", – добавил Степанов.

Как заявил нардеп от "Слуги народа" Алексей Устенко на телеканале "Украина 24", единственная кандидатура, "вокруг которой ходят разговоры" по замене Степанова, – это Ляшко.

"Все. Пока, кроме него, никого не обсуждают. Может быть, будет какой-то "джокер", который теоретически может появиться", – сказал "слуга".

Сам он признался, что голосовать за кандидатуру нынешнего главного санврача не будет. "Он работал со Степановым в команде, и если есть ответственность, то она может быть только коллективной", – пояснил свою позицию народный избранник.

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