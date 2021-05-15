Голубовская высказалась против увольнения Степанова: им чихать на медицину и медиков

Возможное увольнение министра здравоохранения Украины Максима Степанова прокомментировала ведущий инфекционист Минздрава Ольга Голубовская. Врач выступила против, назвав ситуацию "тупой игрой".

О представлении об отставке министра, которое 14 мая подал в Верховную Раду премьер Денис Шмыгаль, Голубовская высказалась на странице в Facebook. Там она поделилась ссылкой на платформу, где можно проголосовать и высказать свое отношение к увольнению Степанова. В комментариях под постом врач начала общаться с подписчиками, высказав свое мнение.

Один из комментаторов назвал происходящее понятной и простой игрой, а Голубовская ответила ему:

"Если игра, то тупая. Министр, которого каждый месяц на протяжении этого тяжелого года снимали, вообще работал без команды в ужасных условиях... И это прекрасно понимали те, кто его расшатывал".

В ответ на замечание о проблемах с поставками вакцин против коронавируса инфекционист указала, что во многих странах мира этим вопросом занимались премьер-министры.

Она напомнила, что в бюджете на 2021 год денег Минздраву выделили меньше, чем запрашивал глава ведомства.

"Степанову говорили, когда он просил деньги на вакцины – это ваши проблемы, где вы их возьмете и т.д." – написала врач.

Одна из подписчиц оставила комментарий о том, что менять министра в разгар пандемии – "это бред". Она также спросила, кто найдется на замену.

"Найдутся, не волнуйся. И чихать им на медицину и на медиков вместе взятых", – ответила Голубовская, добавив, что все "меняется к худшему".

Кроме того, инфекционист пошутила, что у планах на осень у правительства – "пилить гранты, а это лучше делать с настоящими профессионалами в этом вопросе".

Как ранее писал OBOZREVATEL: