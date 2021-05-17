Комитет ВР не поддержал увольнение Степанова

Профильный комитет Верховной Рады не определился по поводу увольнения министра здравоохранения Максима Степанова. Этот вопрос оставили на усмотрение народных депутатов.

Такое решение было принято на заседании 17 мая, трансляция которого велась на странице парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и страхования в Facebook. На нем рассматривалось соответствующее представление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Так, во время голосования семь членов комитета поддержали представление и семеро – воздержались. Еще один проголосовал против.

"Выношу предложение рекомендовать Раде определиться путем голосования по поддержке или не поддержке представления премьер-министра Дениса Шмыгаля об увольнении Степанова", – сказал глава комитета Михаил Радуцкий.

Ранее Степанов заявил, что не писал никакого заявления на увольнение и намерен дальше бороться за качественную медицину для граждан. Также он осудил политиков, которые выступают против таких изменений.

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 мая стало известно, что премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал представление об отставке Степанова в парламент. По данным СМИ, заменить его может действующий заместитель, главный санврач страны Виктор Ляшко.

Эту кандидатуру в качестве замены Степанову подтвердил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, анонсировав новые кадровые изменения.