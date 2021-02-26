Зеленская, Полякова и Кравец: как выглядят сейчас дети украинских знаменитостей

Казалось бы, только недавно они шли в первый класс, а сейчас уже купаются в лучах славы и наполнены решимостью повторить судьбу звездных мам и пап.

Дорогое и качественное образование, популярность родителей, нужные знакомства – то, что необходимо, дабы жизнь сложилась как нельзя лучше уже в юном возрасте. OBOZREVATEL сделал подборку дочерей украинских знаменитостей, которые вскоре станут заметными фигурами в сфере шоу-бизнеса.

Мария Кравец, 18 лет

Старшая дочь звезды "Квартал 95" Елены Кравец 24 февраля отметила 18-летие. Известно, что Маша уже несколько лет живет отдельно от родителей и строит модельную карьеру. На своей страничке в соцсети Instagram девушка часто публикует профессиональные снимки, а также личные фото. По словам самой Елены Кравец, самостоятельная жизнь с 16 лет сделала ее дочь более взрослой и ответственной.

Мария Полякова, 16 лет

Маша Полякова – самая успешная "звездная дочь" в украинских соцсетях. Она уже вовсю берет деньги за рекламу, поскольку ее аудитория в Instagram достигает 171 тыс. подписчиков. Звездная дочь старается завоевать свою армию поклонников: часто публикует посты, записывает сториз, а также общается с фолловерами. Кроме этого, Полякова-младшая очень похожа на певицу – и внешне, и тем, что не боится быть смешной. Также Маша играет на пианино, осваивает игру на гитаре, прошла обучение в модельной школе.

Злата Митчелл, 14 лет

Старшая дочь Ольги Фреймут, от отношений с англичанином Нилом Митчеллом, уже в 14 лет имеет свою линейку одежды, канал на YouTube о жизни в Лос-Анджелесе (правда, там только одно видео) и работу режиссера. Кроме того, Злата называет себя хореографом и феминисткой. В целом кадры из собственной яркой и успешной жизни подросток часто показывает в своем Instagram, аудитория которого насчитывает 44 тысячи людей.

Варвара Кошевая, 13 лет

Дочь украинского комика, участника студии "Квартал 95" Евгения Кошевого уже в 13 лет имеет опыт съемок на телевидении. Так, она участвовала в шоу "Голос. Дети", в проекте "Рассмеши комика", а также спародировала отца в "Лиге смеха". Варвара унаследовала от него чувство юмора и самоиронию. Девочка также пробует себя в роли модели и часто публикует фото в сети с макияжем, инста-масками и в ярких нарядах.

Александра Зеленская, 16 лет

Дочери президента Украины Владимира Зеленского Саше всего 16 лет, однако она уже успела засветиться на телевидении в популярном шоу. Так, Зеленская-младшая в 2016 году выиграла 500 тысяч гривен в шоу "Рассмеши комика". Сейчас она учится в престижной Новопечерской школе за 10 тысяч гривен в год, занимается спортом, а также снимает смешные видео в свободное время. Девочка постоянно меняет свои ники в соцсетях, чтобы ее не вычислили. До того, как ее папа стал президентом, Александра выкладывала в TikTok видеоролики под своим настоящим именем.

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