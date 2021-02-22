Топ-7 украинок, покоривших красотой мировые подиумы. Фото

Профессия модели сейчас как никогда популярна. Мамы отводят своих дочек дошкольного возраста в модельные школы, дабы те изучали дефиле и основы позирования с самых ранних лет. А девушки постарше бросают учебу, чтобы идти за мечтой и покорять мировые подиумы.

Однако, у очень немногих получается достичь своих целей. OBOZREVATEL собрал топ-7 манекенщиц, которые смогли покорить не только Украину, но и мир.

1. Наталья Гоций

Наталья – всемирно известная супермодель. Ее знают как победительницу конкурса "Ford Supermodel of the World" в 2004 году, лицо французского журнала Elle и итальянского Marie Claire. Несмотря на то, что модельная карьера никогда не была главной целью для девушки, она все-таки добилась феноменального успеха на модельном поприще. Так, Гоций работала с самыми известными брендами Dior, Dolce & Gabbana, Gucci, Валентино, Марк Джейкобс и многими другими.

2. Алина Байкова

Алина – современная Золушка, история которой не впечатлит только скептика. Дело в том, что девушку заметили, когда она работала официанткой в небольшом кафе в Кропивницком. Тогда ей посоветовали пойти в модельную школу, и уже через три месяца после окончания обучения Байкова ходила по подиуму в Китае, затем в Париже и Милане. Сейчас украинская модель живет в Нью-Йорке, однако не забывает родной город и до сих пор приезжает в Кропивницкий где помогает местной школе для детей-сирот.

3. Лера Капкайкина

Лера Капкайнина – подопечная супермодели Аллы Костромичевой. Именно в школе Аллы K-models девушка выучила все, что нужно для того, чтобы провести весьма успешный сезон в Нью-Йорке в 2018 году. За свою короткую карьеру Капкайкина успела принять участие в показах Dennis Basso, Pamella Roland, Badgley Mischka и Sally Lapointe.

4. Наталья Пиро

Наталья Пиро, как и Алина Байкова, стала моделью случайно. Во время прогулки с мамой по Одессе девушка заметила объявление о наборе в школу моделей Art-Podium. Так, Наталья Пиро приняла участие в конкурсе "Черноморская жемчужина", а после стала лицом Ukrainian Fashion Week сезона осень-зима 2015-2016. Также Наталья дефилировала на многих показах в разных странах мира и участвовала в рекламных кампаниях L'Oréal, Kate Spade и Féraud.

5. Дарья Вербова

Украинка Дарья вместе с семьей еще в три года переехала в Канаду, однако там она ходила в украинскую школу. В 14 лет Дарья победила на местном конкурсе и подписала контракт с модельным агентством, после чего ее карьера быстро пошла вверх. Дарья является лицом аромата Lancôme "Hypnose", а также принимала участие в кампейнах Versace, Prada, Chanel, Louis Vuitton и различных съемках известных журналов.

6. Кристина Кулик

Модель Кристика Кулик добилась невероятного успеха в Украине, в том числе на украинских неделях моды. Однако за границей Кристина также стала узнаваемой после показов Alexander McQueen, Hugo Boss, Dior, Loewe, Emanuel Ungaro. Сейчас ее карьера стремительно развивается.

7. Элла Кандыба

Элла Кандыба уже в 17 лет приняла участие в показе Chanel. После первого удачного старта модель начала дефилировать в показах Balmain, Gucci, Kenzo, Armani, Moschino, Roberto Cavalli, Mulberry, Jil Sander, Yves Saint Laurent. Также Элла уже стала фавориткой многих именитых кутюрье.

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