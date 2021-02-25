Дочь Елены Кравец отметила 18-летие и показала архивные фото с мамой

Дочь актрисы "Квартала 95" Елены Кравец Мария отметила свое 18-летие в среду, 24 февраля.

На своей странице в Instagram именинница поделилась праздничными снимками. Так, на фото она позировала с весенним букетом цветов, а также показала архивные семейные кадры. Для особенного дня девушка выбрала коричневый свитер размера oversize, волосы были собраны в аккуратный хвост с прядями по бокам, на лице был естественный макияж (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

На другом снимке маленькая Мария позировала со своей мамой Еленой. Они широко улыбаются и выглядят очень счастливыми.

Присоединились к поздравлениям близкие друзья и подписчики в социальной сети. Они желают теперь уже совершеннолетней Маше много-много счастья и исполнения всех ее желаний. Вот некоторые их комментарии:

"С днем рождения! Бери от этой жизни все", "С днем рождения, красотка!", "Мария, поздравляю с твоим днем", "Поздравляю! Все самое интересное только начинается", "С днем рождения, Машуня! Будь счастлива и здорова".

Как сообщал OBOZREVATEL, солист группы DZIDZIO трогательно поздравил маму с днем рождения. Михаил Хома опубликовал соответствующее видео со своего концерта, на котором вышел на сцену с мамой.